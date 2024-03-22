Aslan gurbetçi avında! Listenin başında iki isim var

Şampiyonluğa koşan Galatasaray bir yandan da gelecek yılın planlamasını yapıyor. İç transferde Muslera, Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yenilemeye karar veren Cim Bom, Avrupa’da gurbetçi futbolcu arıyor. Gelecek sezon yabancı sayısının 12’ye düşecek olması nedeniyle scout ekibi başta Almanya olmak üzere tüm ülkelerdeki yetenekli genç oyuncuları takibe aldı.

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KİRALAMA FORMÜLÜ

Listenin başında Bayern Münih II’den Yusuf Kabadayı var. Sol kanat ve forvette oynayan 20 yaşındaki Yusuf, Schalke’de kiralık. Güçlü fiziği ve uzun boyuyla (1.86) Galatasaray daha önce de Yusuf ile ilgilenmiş ama alamamıştı. Nürnberg forması giyen 10 numara Can Uzun için de maliyet araştırması yapılıyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olan 18 yaşındaki Can Uzun için satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşünülüyor. Freiburg’tan sol bek Berkay Yılmaz, Brentford’tan orta saha Yunus Emre Konak da takip ediliyor.

100 PUANLA ŞAMPİYON

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig’de 2023-2024 sezonu şampiyonluk ve küme düşen takımlar tahminini güncelledi. Galatasaray’ın 100 puanla şampiyon olacağı, Fenerbahçe’nin 98 puanda kalacağı tahmin edildi. Küme düşen takımların ise İstanbulspor, Pendik, Karagümrük ve Gaziantep olacağı hesaplandı.

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SANCHEZ-AURİER GÖREV BEKLİYOR

Galatasaray’da sakatlığı bulunan iki isim Sanchez ile Aurier, milli aranın bitmesini dört gözle bekliyor. Sağlık ekibinin yoğun çabaları sonucu iki isim de sakatlığını atlattı. Hem Sanchez hem de Aurier, milli ara sonrası oynanacak Hatayspor karşılaşmasında teknik patron Okan Buruk’tan görev bekleyecek.

MİLAN’A, “ICARDİ’Yİ AL” ÖNERİSİ

İtalyan Spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Milan yönetimine, “Giroud’un yerine Icardi’yi alın” tavsiyesinde bulundu. Gazete, Arjantinli yıldızın bonservisinin uygun olduğunu belirterek, “Milan’a seve seve döner” yorumu da yaptı. Piyasa değeri 18 milyon euro olan 31 yaşındaki Arjantinli golcünün Galatasaray ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.