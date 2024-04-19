Aslan'a hücum! Yıldız isimlere teklif yağıyor

Ligde tarihi bir performansa imza atan Galatasaray’da iki futbolcuya ciddi talipler var. Barış Alper ve Sanchez, şimdiden transfer piyasasının gözdesi oldu. Barış Alper’e; Lazio, Atalanta ve Sassuolo’nun ardından E.Frankfurt da kanca attı. Alman ekibinin, 23 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun sözleşmesini uzatmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, 25 milyon euronun altındaki teklifleri dikkate almayacak. Napoli ise Sanchez için sıkı markaj uyguluyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. İtalyanlar, pazarlık masasına 20 milyon euroluk teklifle oturmayı planlıyor. Yönetimin belirlediği bonservis ise 35 milyon euro. Beklentiler karşılanırsa Galatasaray, bu iki transferden hatrı sayılır bir gelir elde edebilir.

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SARI ALARM

Pazar günü sahasında Pendik’i ağırlayacak olan Galatasaray’da sarı kart alarmı verildi. Cim Bom’da Nelsson, Sanchez, Ziyech, K.Aktürkoğlu, Kaan ve Oliveira, ceza sınırında. Teknik direktör Okan Buruk, kart görmeleri halinde Adana Demirspor maçını kaçıracak olan bu isimlere ciddi uyarılarda bulunuyor.

KUTLAMA PLANI

Galatasaray yönetimi, Pendik maçı öncesi Süper Kupa’yı almak için federasyona başvurdu. Sarı-kırmızılılar, onay gelmesi halinde karşılaşma öncesi kupa seremonisi gerçekleştirecek. Yöhnetim, bu hamle ile taraftarı şampiyonluk havasına sokmayı hedefliyor.

YENİDEN İŞ BAŞI

Sarı-kırmızılılar, 1 günlük iznin ardından Pendik maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayıp pas çalışmaları ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

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