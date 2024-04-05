Aslan'da rota yeniden Ndidi! Böyle ikna edilecek

Devre arası yaptığı takviyelerle bazı eksikleri kapatan sarı-kırmızılılar, orta alanı sağlama almak için harekete geçti. Ndombele ve Oliveira’dan istediği verimi alamayan Cim Bom, Wilfred Ndidi’yi yeniden listenin başına yazdı. Yönetim, Leicester City forması giyen 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak kadroya katmayı planlıyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Ndidi, bu sezon 29 maçta 4 gol-6 asistlik performans sergiledi.

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SİTEMLİ GÜNAYDIN!

Galatasaray, TFF ve MHK’ya tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından, “Günaydın Galatasaray Ailesi” açıklamasıyla yapılan paylaşımda 3 görsele yer verildi. Görsellerde Galatasaraylı taraftarların açtığı “Türk futboluna yakışmıyorsunuz”, “Masabaşı Hesaplar Kurulu” ve “Bu takım bu sene söke söke şampiyon” pankartlarına yer verildi.