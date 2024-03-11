Aslan'da stoper alarmı

Galatasaray çok önemli eksiklerine rağmen Rize’yi farklı mağlup ederek, “Mazeret yok, şampiyonluğa kenetlendik” mesajı vermişti. Rize maçında sakatlıkları nedeniyle oynamayan Abdülkerim ve Sanchez’in 17 Mart’taki Kasımpaşa maçına yetişmesi için seferberlik ilan edildi. Ancak doktorlar iki oyuncunun yetişmesinin zor olduğunu söyledi. Rize maçında sakatlanan Kaan Ayhan’ın da hafta sonuna yetişmesi zor.

Haberin Devamı

DOKTORLARLA GÖRÜŞÜLECEK

Abdülkerim ve Sanchez yetişmezse Kaşımpaşa maçında stoperde yine Nelsson-Berkan ikilisi olacak. Kaan Ayhan’ın sakatlığı nedeniyle Barış Alper de sağ beke çekilecek. Sağ açıkta ise Zaha’nın olması bekleniyor. Abdülkerim ve Sanchez’in sahalara dönüşü milli ara sonrasını bulabilecek. Okan Buruk’un bugün doktorlardan sakatlarla ilgili bilgi alması bekleniyor.

MERTENS BIRAKSIN BİZE GELSİN

Sezon sonu futbolu bırakacağını açıklayan Dries Mertens’e, Belçika 2. amatör ekibi Sporting Hasselt çağrıda bulundu. Başkan Sam Kerkhofs, “Dries bizim takımın tamamının yılda aldığı parayı bir günde kazanıyor. Futbolu bırakır ve oynamayı özlerse ona kapımız açık” dedi. Belçikalı oyuncu 6 Mayıs’ta 37 yaşına girecek.

Haberin Devamı

DAYI’NIN YANINA REİS GELİYOR

Galatasaray’ın eski yöneticisi Mahmut Recevik sosyal medya hesabından taraftarın sevgilisi ‘Dayı’ lakaplı Kerem Demirbay’ı kast ederek, “Dayı’nın yanına Marco Reis geliyor” paylaşımı yaptı. Recevik, ‘Marco Reis’ sözüyle Dortmund’tan Marco Reus’u işaret etti. Alman ekibinin tecrübeli orta saha ile sözleşme imzalamayacağı ve Reus’un 12 yıllık Dortmund kariyerinin sona ereceği belirtilmişti.