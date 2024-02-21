Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın istediği bonservis ortaya çıktı

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın önemli kulüplerinin kıskacında. Bu sezon Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper Yılmaz, Sabah'ın haberine göre Çekya'daki Sparta Prag maçında yerinde takip edilecek. Avrupa'dan birçok scout ekibinin milli futbolcuyu statta izleyeceği vurgulandı.

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Yine haberde Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için sezon sonunda İngiltere, İtalya ve Almanya'dan teklifler almasına kesin gözüyle bakıldığı aktarıldı. Galatasaray'ın başarılı futbolcudan elde etmeyi planladığı bonservis gelirinin ise en az 20 milyon euro olduğu kaydedildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Barış Alper Yılmaz 4 gol, 7 asistlik skor katkısı verdi. 23 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.