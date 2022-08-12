Batshuayi bombası patlıyor! Fenerbahçe ile iş ciddiye bindi

Maxi Gomez için Valencia ile yapılan pazarlıklarda bir türlü anlaşma sağlanamadı. Ta raflar son bir görüşme daha yapacak ancak aradaki fark 4 milyon Euro. Sörloth’un da Tü rkiye’ye gelmek istememesi nedeniyle bir anda Michy Batshuayi ismi, forvet adayları arasında ilk sıraya yükseldi. Bunun iki önemli nedeni var. İlki, geçen sezonu Beşiktaş ’ta geçiren yıldız futbolcunun Türkiye’ye ve İstanbul’da yaşamaya alışık olması. Diğeri ise ekonomik şartlar...

CHELSEA KOLAYLIK SAĞLADI

Belçikalı oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Buna rağmen Maviler, kadroda düşünmediği Batshuayi’yi bedelsiz olarak kiralamaya hazır. Üstelik İngiliz ekibinin Fenerbahçe’yi cezbeden tek tavrı bu değil. 28 yaşındaki oyuncu Chelsea’den 4 milyon Euro maaş alıyor. Fenerbahçe ilk görüşmede bunun 2.5 milyon Euro’sunu verebileceğini söyledi. Ancak pazarlıklar sonrası Sarı-Lacivertliler, 3 milyon Euro’ya kadar çıktı. Eğer Sarı-Lacivertliler bu transferi bitirmeye karar verirse, Batshuayi, aradaki farkı da Chelsea’den alacak.

SEZON SONU BEDAVA!

Michy Batshuayi gelmesi halinde bu sezonu kiralık olarak geçirecek. Eğer performansıyla Fenerbahçe Yönetimi’ni ikna edebilirse, sezon sonunda boşa çıktıktan sonra yıldız futbolcuyla uzun süreli bir sözleşme için masaya oturulabilir. Belçikalı forvet, geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 42 resmi maça çıktı. Batshuayi, 14 kez ağları havalandırırken, 5 de asist yaptı. (Fanatik)