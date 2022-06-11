Beşiktaş'tan Ryan Babel'e 'Weghorst' tepkisi: Çık aradan!

Teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde yeni sezon için planlamasını yapan Beşiktaş’ta Transfer çalışmalarına adeta dört koldan devam ediliyor. Siyah beyazlılar, santrfor için listesine Dolberg’i de eklerken, Cenk Tosun, Nwakaeme, sol bek bölgesi ve özellikle Hollandalı Weghorst konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte Kartal’ın tüm transfer haritası...

DOLBERG İÇİN NİCE KULÜBÜ’NE KİRALAMA TEKLİFİ SUNULACAK

Transferde tüm ağırlığını santrfora veren Beşiktaş’ın listesine Danimarkalı bir yıldız da eklendi. Siyah beyazlılar, Fransa’da Nice forması giyen Kasper Dolberg’i gözüne kestirdi. Sörloth, Weghorst gibi isimlerin yanı sıra 24 yaşındaki golcü futbolcu için de Valerien İsmael onay verdi. Her türlü olumsuzluğu düşünen ve bu anlamda geniş bir liste hazırlayan yönetim, Dolberg için kiralama teklifi sunacak. Nice’in 2019’da Ajax’tan 20.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği genç futbolcu, geçen sezon ligde 26 karşılaşmada toplamda 6 gol ve 2 asistle oynadı.

CENK TOSUN’DA MAAŞ KONUSUNDA ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO

Beşiktaş camiasının çok sevdiği futbolcuların başında gelen Cenk Tosun konusunda görüşmeler sürüyor. 31 yaşındaki futbolcu, Everton ile sözleşmesinin son ermesinin ardından bonservisini eline alırken, yıllık 3 milyon Euro maaş talep ediyor. Beşiktaşlı kurmaylar, tecrübeli golcüye bu rakamın yarısını kabul etmesi durumunda direkt olarak gelerek imza atabileceğini iletmişti. Cenk bunun üzerine maaş beklentisini 2.5 milyon Euro’ya indirse de taraflar henüz orta yol bulamadı. Cenk Tosun’a 25 Haziran’da kadar süre tanındığı öğrenildi.

RIDVAN YILMAZ’IN YERİNE EREN ELMALI DÜŞÜNÜLÜYOR

Kartal’da transfer piyasasının gözde ismi Rıdvan Yılmaz konusunda Torino ve Frankfurt tekliflerini artırarak Beşiktaş’ın kapısını yeniden çaldı. Alman ekibi Frankfurt’un 6.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerisini değerlendiren yönetim, Rıdvan’ın gitmesi durumunda alternatifini de belirledi. Siyah beyazlılar, bu durumda Kasımpaşa forması giyen 21 yaşındaki sol bek Eren Elmalı’yı kadrosuna katmayı düşünüyor. Piyasa değeri 3.2 milyon Euro olan Eren Elmalı için siyah beyazlılar takas yollu transfer planlıyor.

ÇIK ARADAN BABEL

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Hollandalı vatandaşı ile görüştüğü öne sürülen Babel’in, 29 yaşındaki golcüden Galatasaray’daki başkanlık seçimini beklemesini istediği iddiası ortaya atıldı. Weghorst önce Beşiktaş’a “Evet” derken, ardından ek süre talebinde bulundu.

Beşiktaş santrfor transferini kampa yetiştirmek isterken, bu anlamda çok sürpriz bir engelle karşılaştı. Premier Lig’den düşen Burnley ile Wout Weghorst’un kiralaması için el sıkışan, ilk etapta oyuncuyla da anlaşan Kartal’da siyah beyazlı kulübün eski oyuncularından olan ve kariyerinde son olarak Galatasaray’da oynayan Ryan Babel’in Weghorst’un aklını çelmeye çalıştığı iddiası tepki çekti.

MiLLi TAKIM VURGUSU YAPILDI

Babel’in Hollandalı vatandaşı ile görüşerek, sarı kırmızılardaki seçimi beklemesi gerektiğini söylediği öne sürüldü. 29 yaşındaki oyuncunun menajeri tarafından iletilen bilgi teyit edilmese de ortaya atılan iddia, Beşiktaş cephesinde tepkiye neden oldu. Konu hakkında Ryan Babel’den açıklama talep edileceği bildirildi. Siyah beyazlılar, Beşiktaş’ta gösterdiği performansla yeniden Hollanda Milli Takımı’na döndüğünü belirttikleri Babel’in hareketine tepki gösterdi.

WEGHORST EK SÜRE TALEP ETTİ

Kartal, Weghorst ile prensipte anlaşmış ve futbolcu “Evet” demişti. Ancak geçen süreç içerisinde Hollandalı futbolcu, siyah beyazlılarla yaptığı görüşmede Avrupa kupalarında forma giymek istediğini iletti ve ek süre talep etti. Weghorst son olarak Hollanda Milli Takımı ile Galler’le oynadıkları maçta 90+4’teki golüyle dikkat çekti.