Beşiktaş'tan yılın bombası: Hakim Ziyech

Siyah-Beyazlılar'ın transfer hedefleri arasında yer alan Hakim Ziyech, önceki gece tüm dünyanın dikkatini üzerine çekecek bir gole imza attı. Yıldız oyuncu, Fas formasıyla hazırlık maçında Gürcistan'a orta sahanın gerisinden attığı golle kendisine hayran bıraktı! 29. dakikada orta sahanın gerisinde topla buluşan Ziyech, kalecinin önde olduğunu görüp topu kaleye gönderdi. Topun ayaktan çıkması ve kaleyle buluşması o kadar hızlı oldu ki kimse golü ne olup bittiğini anlayamadı! Maç, 3-0 Fas üstünlüğüyle tamamlandı. Ziyech'in şahane golü, futbol dünyasında gündemin zirvesine oturdu. Hakim Ziyech'in attığı gol, özellikle İngiliz medyasında geniş yankı uyandırdı. Premier Lig ekibi Chelsea'yle ayrılığın eşiğinde olan başarılı oyuncu, Fas'la Dünya Kupası F Grubu'nda mücadele edecek. Fas'ın grubunda Hırvatistan, Belçika ve Kanada yer alacak.

JET ONAY GELDİ

Siyah-Beyazlılar, ara transfer dönemi için çalışmalarda bulunurken menacerler aracılığıyla kulübe, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'den Hakim Ziyech önerilmişti. Hücum hattının hem sağında hem de 10 numarada oynayabilen oyuncunun ekonomik şartlarını inceleme kararı alan yönetime, teknik ekipten de bu transfer için jet onay geldiği bildirildi. Siyah-Beyazlılar, uygun kiralama şartları oluşması halinde 29 yaşındaki hücumcuyu renklerine bağlamak istiyor.

CHELSEA'DA ALTERNATİF İSİM

Premier Lig ekibi Chelsea'de alternatif isim konumunda bulunan Ziyech, Kara Kartal'a gelmesi halinde Rachid Ghezzal'ın sağ kanattaki yerini dolduracak, Cezayirli oyuncu takıma dönünce de 10 numaraya geçiş yapacak. Fas Milli Takımı’nda Ziyech'le beraber forma giyen Romain Saiss'in, Siyah-Beyazlılar'la ilgili olarak takım arkadaşına bilgi verdiği kaydedildi.