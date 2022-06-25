Bomba patlıyor: Hiç hesapta yoktu! Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye

Transfer çalışmalarını sürdüren ve takıma bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe'nin, İspanyol devi Real Madrid'in Dominikli golcüsüyle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Gelecek sezon önce transfer planlaması doğrultusunda kadrosuna Lincoln Henrique ve Bruma'yı katan sarı lacivertliler forvet bölgesine de takviye yapmayı hedefliyor.

BRUNO HENRİQUE İHTİMALİ ORTADAN KALKTI

Fenerbahçe, Flamengo'da forma giyen Bruno Henrique ile anılırken yıldız golcünün geçirdiği sakatlığın ardından transfer ihtimali ortadan kalkmıştı.

Kadrosunda Enner Valencia, Mergim Berisha ve Serdar Dursun'u bulunduran Fenerbahçe bir golcü daha almak için çalışmalarını sürdürürken İspanyollardan transfer iddiası geldi.

İSPANYOLLARDAN TRANSFER İDDİASI

Mariano Diaz ile yollarını ayırmak isteyen Real Madrid, Dominikli golcü için gelen teklifleri değerlendirmeye alırken Fenerbahçe'nin devrede olduğu belirtildi.

AS'ın haberine göre, La Liga ekibi Getafe'nin de ilgilendiği Mariano Diaz için bir diğer talip Fenerbahçe.

Getafe'nin teklifini geri çeviren Dominikli golcü için en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu kaydedildi.

5 MİLYON EURO'LUK TALEP KABUL GÖRMEDİ

Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştiren oyuncunun menajeri David Aranda'nın sarı lacivertliler kulüpten yıllık 5 milyon Euro istediği ancak bu talebin kabul görmediği kaydedildi.

Haberde, sarı lacivertli takımın oyuncu için bonuslar dahil 4 milyon Euro'luk bir sözleşme önerdiği iddia edildi.

GEÇEN SEZON 11 MAÇTA GÖREV ALDI

2018 yılında Fransız ekibi Olimpik Lyon'dan 21.5 milyon Euro'ya transfer edilen Mariano Diaz, bu sezon Real Madrid formasıyla yalnızca 11 maçta görev aldı.

Bu maçlarda 1 gol atıp 1 de asist yapan Dominikli oyuncu, Real Madrid'de pek parlak bir dönem yaşamazken en golcü olduğu sezonda İspanyol ekibiyle çıktığı 14 maçta 5 gol kaydetti.

REAL MADRİD ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Real Madrid altyapısından yetişen Mariano Díaz, 2017 yılında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Lyon'a transfer olduktan sonra 21.5 milyon Euro'ya İspanyol ekibine geri dönmüştü.

LYON'DAN EN PARLAK DÖNEMİNİ YAŞADI

Olimpik Lyon'da 2017 yılında 34 maçta 18 gol atıp 5 de asist yapan 28 yaşındaki golcü bu performansıyla tekrardan Real Madrid'in yolunu tutmuştu.