Çağlar Söyüncü transferinde işler değişti! Porto modeli gündemde

Fenerbahçe, Atletico Madrid’deki kariyerine istediği gibi başlayamayan Çağlar Söyüncü’yü kadrosuna katmak için var gücüyle uğraşıyor. Sarı-lacivertli kulüp, ilk etapta bu transfere sıcak bakmayan Atletico Madrid’e yeni bir teklifle gitmeye hazırlanıyor.

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İŞLER İSTEDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Çağlar Söyüncü’nün Atletico Madrid kariyeri pek de iyi başlamadı. A Millî Takım stoperi, ilk kez 11’de başladığı Athletic Bilbao maçında penaltı yaptırdı. Diego Simeone, tecrübeli stoperi devre arasında oyundan aldı. Daha sonra Sevilla maçında 66. dakikada oyuna giren Söyüncü, oyuna girdikten iki dakika sonra 68’de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ATLETİCO’NUN FİKRİ DEĞİŞTİ

Stoper takviyesi için arayışlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Atletico Madrid’li Stefan Savic’i neredeyse imza aşamasına getirdi. Ancak yönetim, daha iyi bir alternatif için girişimleri sürdürüyor. Bu isimlerin başında da Savic’in takım arkadaşı Çağlar Söyüncü geliyor. Fenerbahçe’nin Millî stoper için yaptığı teklif, Atletico Madrid tarafından geri çevrilmişti. Ancak aradan kısa bir süre geçmesine rağmen İspanyol ekibinin bu kez Çağlar’ı bırakma konusunda daha istekli olabileceği kaydedildi.

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PORTO’NUN KİRALAMA YÖNTEMİ ÖRNEK ALINACAK

Portekiz’den Relevo’nun yaptığı habere göre Porto ve Roma, 27 yaşındaki savunmacı için harekete geçti. Atletico’ya ilk teklifi, kiralık olarak Porto’nun yaptığı kaydedildi. Ancak Portekiz ekibinin, Çağlar’ın maaşının bir bölümünü karşılamak istediği öğrenildi. Roma ise henüz İspanyol devinin kapısını çalmadı. Yıldız futbolcu için yapılan yeni teklifin ardından Sarı-Lacivertliler de yeniden kolları sıvadı. Fenerbahçe, Porto’nun sunduğu şartlara benzer bir şekilde yeniden Atletico’yla masaya oturmaya hazırlanıyor. Üstelik yönetim, Çağlar’ın maaşı konusunda Portekiz ekibinden daha fazlasını vermeye hazır.

ÖNCELİĞİ AVRUPA

Atletico Madrid eğer Fenerbahçe ve Porto’nun tekliflerini kabul ederse, gözler Çağlar Söyüncü’ye çevrilecek. Milli yıldız, EURO 2024 senesinde düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. 27 yaşındaki stoperin önceliği kariyerini Avrupa’da sürdürmek. Ancak Fenerbahçe, Atletico’nun yeşil ışık yakması halinde yıldız savunmacıyı ikna etmek için tüm şartları zorlayacak.