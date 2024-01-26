Cimbom'u uçuracak Zaniolo gelişmesi! Transferde büyük piyango
Süper Lig’de Fenerbahçe ile liderlik yarışını sürdüren Galatasaray’a Zaniolo'dan müjde geldi. Geçtiğimiz sezonun ortasında transfer edilen ve kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan İtalyan oyuncu, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olmuştu. Teknik direktör Unai Emery, geri döneceği iddia edilen Zaniolo için kararını verdi.
26 Ocak 2024 , Cuma 09:21
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