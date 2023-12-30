Conte heyecanı! Menajeri İstanbul'a geldi

Devre arasında yeni bir yabancı hocayı takımın başına getirmek için kolları sıvayan Beşiktaş’ta Antonio Conte iddiası her geçen gün güçleniyor.

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Ünlü İtalyan hocanın menajerinin İstanbul’a gelip başkan Hasan Arat ile görüştüğü ileri sürüldü. Conte’nin talep ettiği maaşın yüksek olduğu belirtilse de Arat’ın tüm şartları zorlayacağı ifade edildi. Bu arada İtalyan basını, tecrübeli teknik adımın Milan’ın başına geçebileceğini yazdı. Antonio Conte, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Arezzo’nun ardından Bari, Atalanta, AC Siena, Juventus, İtalya Milli Takımı, Chelsea, Inter ve son olarak Tottenham’da görev aldı.

BAİLLY GÖNDERİLDİ

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan isimlerden Eric Bailly ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Bailly ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen deneyimli stoper, 8 maçta süre almıştı.

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AMİR GİDİYOR OX BELİRSİZ

Beşiktaş’ta bazı isimlerle yollar ayrılacak. Birçok kulübün radarında olan Amir Hadziahmetovic’in İtalya’yı tercih edebileceği öğrenildi. Yönetim, Amir’in satışından önemli bir gelir elde etmek istiyor. Bu arada sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain’in geleceği belirsiz.

KULÜBÜN SANA İHTİYACI VAR

Rahmi Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ı ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Süleyman Seba köşesiyle yan yana olan kendisine ait köşe için teşekkür eden yaşayan en eski Divan Kurulu Üyemiz Rahmi M.Koç, çıkışta Başkanımız Hasan Arat’a “Kulübün sana ihtiyacı var” sözleriyle veda etti” denildi.