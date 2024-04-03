Cuadrado kapışması! 3 Türk kulübü sırada

Yaz transfer dönemi öncesi Avrupa basınına ülkemizi ilgilendiren transfer iddiaları düşmeye başladı. İtalya’dan Calcio Mercato, Juan Cuadrado’ya Süper Lig’in büyük kulüplerinin talip olduğunu yazdı. Sezon sonunda Inter’den ayrılmasına kesin gözle bakılan 35 yaşındaki Kolombiyalı kanat forvet için Beşiktaş’ın yanı sıra Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da devrede olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Sezon sonunda Inter ile sözleşmesi bitecek olan Cuadrado’ya herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek olması 3 büyükler için avantaj. Kolombiyalı futbolcuya ABD MLS ve Arabistan kulüplerinin talip olduğu ancak Cuadrado’nun kariyerine Avrupa’da devam etmek istemesi nedeniyle Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle yalnızca 9 resmi maça çıkan Juan Cuadrado, bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.