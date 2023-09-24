Filenin Sultanları elemeleri namağlup tamamladı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nun son maçında Filenin Sultanları, Belçika ile karşı karşıya geldi.. Paris vizesi alan Ay Yıldızlar'ı Belçika'yı da yenip elemeleri namağlup tamamlamak için parkeye çıktı.

Filenin Sultanları, Japonya'da oynanan ve saat 10.00'da başlayan karşılaşmada Belçika ile karşı karşıya geldi. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ilk 6 maçını kazanan Milliler, Belçika'yı da 3-0 yenerek elemeleri namağlup tamamladı.

Ay Yıldızlılar, Belçika'yı 25-14, 25-20 ve 25-20'lik setlerle devirmeyi başardı.

TÜRKİYE - BELÇİKA: 3-0

Birinci set skoru: 25-14

İkinci set skoru: 25-20

Üçüncü set skoru: 25-21