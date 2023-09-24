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Filenin Sultanları elemeleri namağlup tamamladı

Diğer Sporlar

Filenin Sultanları elemeleri namağlup tamamladı

Türk voleybolundaki ilk Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğunun ardından A Milli Kadın Voleybol Takımımız, sezonun son sınavı Olimpiyat Elemeleri’nden de alnının akıyla çıktı. Yenilmezliğini 21. maça çıkartan Filenin Sultanları, B Grubu’nda Japonya’yı 3-1’le yenerek gruptaki 6. galibiyetini alarak, tarihinde 3. kez olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Ay Yıldızlılar, elemelerdeki 7. ve son maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Sultanlar, Belçika'yı da 3-0 yenerek elemeleri namağlup tamamladı.

24 Eylül 2023 , Pazar 11:47

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nun son maçında Filenin Sultanları, Belçika ile karşı karşıya geldi.. Paris vizesi alan Ay Yıldızlar'ı Belçika'yı da yenip elemeleri namağlup tamamlamak için parkeye çıktı.

Filenin Sultanları, Japonya'da oynanan ve saat 10.00'da başlayan karşılaşmada Belçika ile karşı karşıya geldi. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ilk 6 maçını kazanan Milliler, Belçika'yı da 3-0 yenerek elemeleri namağlup tamamladı.

Ay Yıldızlılar, Belçika'yı 25-14, 25-20 ve 25-20'lik setlerle devirmeyi başardı.

TÜRKİYE - BELÇİKA: 3-0 

Birinci set skoru: 25-14

İkinci set skoru: 25-20

Üçüncü set skoru: 25-21

 

 

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