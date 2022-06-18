Fenerbahçe'de 3 futbolcu görüşme odasına! 6 yabancı yolcu!

Kiradan dönecek olan Mauricio Lemos, Samatta, Steven Caulker, Max Meyer ile yeni transferler Bruma ve Lincoln Henrique ile birlikte Fenerbahçe’de yabancı sayısı şu an için 18’e çıkmış durumda. Yeni teknik direktör Jorge Jesus’un istediği bir ön libero ve santrforun takıma katılmasıyla birlikte bu sayı 20’ye ulaşacak.