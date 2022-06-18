18 Haziran 2022 - 09:11 Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de 3 futbolcu görüşme odasına! 6 yabancı yolcu!
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Halihazırda 18 yabancısı bulunan F.Bahçe’de bu rakam 14’e düşmek zorunda. Portekizli teknik adamın kampa kadar ön libero ve golcü transferi istemesiyle sarı lacivertlilerin kadrosunda bulunan yabancı oyuncu sayısı 20’ye ulaşması bekleniyor. Yeni seçilen TFF yönetim kurulunun kulüplerin talepleri doğrultusunda gelecek sezon mevcut 14 yabancı sayısını aynen devam ettirmesi beklendiği için sarı lacivertlilerin en az 6 isimle yollarını ayırması gerekecek.
18 Haziran 2022 - 09:11 Son Güncelleme:
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Yeni sezona yeni teknik direktör ve yeni umutlarla ‘Merhaba’ diyen Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un yaptığı nokta dokunuşlar sürerken, Portekizli teknik adamın kampa kadar ön libero ve golcü transferi istemesiyle sarı lacivertlilerin kadrosunda bulunan yabancı oyuncu sayısı 20’ye ulaşacak.
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6 YABANCI İLE YOLLAR AYRILACAK
Bu durumda Fenerbahçe yönetiminin ligin başlayacağı 5 Ağustos tarihine kadar kadrosunda bulunan yabancı oyuncu sayısını 14 indirmesi, bunun için de en az 6 futbolcuyla yolları ayırmak için bir formül üretmesi gerekiyor.
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Yeni seçilen TFF yönetiminin, yabancı oyuncu sınırlamasıyla alakalı olarak kulüplerin isteği doğrultusunda karar alacaklarını belirtmesiyle 2022-23 sezonuna 14 yabancı kuralının aynen devam etmesi bekleniyor. Ancak Fenerbahçe’de şimdiden 18 yabancı futbolcu bulunuyor.
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Kiradan dönecek olan Mauricio Lemos, Samatta, Steven Caulker, Max Meyer ile yeni transferler Bruma ve Lincoln Henrique ile birlikte Fenerbahçe’de yabancı sayısı şu an için 18’e çıkmış durumda. Yeni teknik direktör Jorge Jesus’un istediği bir ön libero ve santrforun takıma katılmasıyla birlikte bu sayı 20’ye ulaşacak.
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