Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden start verdi. Kurmaylar yeni sezonda hem gelecek hem de gidecek isimlerle ilgili çalışma başlattı. Bu doğrultuda Kanarya'dan ayrılacak isim belli oldu.

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KADRO PLANLAMASI İÇİN KOLLAR SIVANDI

Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetiminin gelecek sezon görevde olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı ama Fenerbahçe'de gelecek sezonun futboldaki kadro planlaması yapılmaya başlandı. Gelecek ve gidecek oyuncuların resmiyet kazanması bekleniyor.

SÜRPRİZ AYRILIK

Fenerbahçe, geçen sezon başında Marsilya'dan 5 milyon 230 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luan Peres'in sözleşmesini feshedileceği öğrenildi.

ÜLKESİNE DÖNMEYE İSTİYOR

Luan Peres, futbol kariyerine Ülkesi Brezilya'da devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe forması ile toplam 23 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.