Fenerbahçe'de ters köşe! Asıl hedef belli oldu! Aboubakar...

Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden teknik direktör belirsizliği Jorge Jesus'la imzalanan sözleşmenin ardından sona erdi. Jorge Jesus'a takımı emanet ettikten sonra Transfer çalışmalarına hız veren ve kadrosuna en az 1 tane golcü katmak isteyen Fenerbahçe'nin adı Dzyuba ile anılırken Rus basınından çarpıcı bir iddia geldi.

EN AZ 1 FORVET

Bugün yapılan imza törenin konuşan 67 yaşındaki çalıştırıcı, genellikle 4-4-2 dizilişini tercih ettiğini belirtirken "Oyun hakkında sorular sorulmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Benim tek bir sistemim yok. Hocaların A ve B planları olmalı. Futbolda sistem çok önemli ancak diğer faktörler de var. Oyuncular çok önemli. Kariyerimde genellikle 4-4-2 sistemiyle oynadım. Ancak bu değişebilir. Rakibe ve maça göre değişiklikler gösterebilirsiniz." sözleriyle golcülerin oyun planındaki önemini belirtti.

4-5 TRANSFER YAPILACAK

Yine aynı toplantıda yapılacak transferler hakkında konuşan Başkan Ali Koç ise yeni bir yapılanmaya gidilmeyeceğini belirtirken "Hocamız 13-14 kişinin bir şekilde takımda tutmasını rica etti. Takımın gelişmesi için de 4-5 transferin yeterli olacağını söyledi. Bu bizi mutlu etti. Rossi ve Crespo'ya ilgi yüksek. Kim'i tutmak her zaman zor diye söylemiştim. Dünya çapında bir oyuncu. Tam bir savaşçı. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Umarım kampa yetişecek. Onu da tutmak için elimizden geleni yapacağız. Gelen teklifler var. Hoca da tutmak istiyor. Ama 'Rekor bir rakam gelirse, yerlerini doldururuz' dedi. Umarım bunların hiçbirini değerlendirmek zorunda kalmayız. Hocamızın transfer listesi enteresan. Umarım ilk 2 sıradaki isimleri alabiliriz." açıklamasıyla 4-5 transfer yapılacağını ifade etti.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin adı birçok yıldız isimle anılırken bu futbolculardan biri de boşta olan Artem Dzyuba idi.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Rus golcünün Fenerbahçe ile görüşeceği haberleri gündeme gelirken Rus basının iddiasına göre sarı lacivertlilerin önceliği Vincent Aboubakar. Geçen sezon sonunda Beşiktaş'ta ayrılarak Al-Nassr'a transfer olan Kamerunlu golcünün 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.