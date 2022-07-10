Fenerbahçe'de transfer bitiyor! İstanbul'a gelmesi an meselesi
Fenerbahçe, 20 Temmuz’da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev karşılaşması öncesi transferde harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin 2 yıldızı kadroya katmak konusunda ciddi adımlar attığı belirtildi. İşte detaylar...
ALLAHYAR HULL CİTY'DE!
Fenerbahçe’de dün Allahyar Sayyadmanesh’in bonservisiyle beraber Hull City’ye geçtiği açıklandı. İngiliz kulübünde kiralık forma giyen İranlı golcünün artık Hull City’de olacağı kaydedildi.
OZAN TUFAN'DAN ALİ KOÇ'A SİTEM
Hull City’de kulüp başkanı Acun Ilıcalı ve Fenerbahçe’den transfer edilen Ozan Tufan basın mensuplarıyla buluştu.
TRT Spor ve A Spor’a özel açıklamalar yapan Ozan, özellikle Ali Koç’a sitem ederek, “Mesut Özil’in yanında olunca kadro dışı kaldım. Başkan Ali Koç ile iletişim kuramadım, telefonlarıma çıkmadı. Hull City’nin ilgisi sonrası Fenerbahçe’den bana dönüş olmadı. Acun Ilıcalı’nın konuşması beni etkiledi. Özeleştiri yapmak gerekirse zaman zaman kötü oynadığımı, kadroda olmadığımda bazı problemlerimin olduğunu kabul ediyorum. Ama son yaşanılan olayda çoğu kişi haberdar değil. Kafam sahanın içinde boş olduğu zaman daha iyi oynayan bir oyuncuyum. Fenerbahçe dönemi benim için çok zordu” diye konuştu.
Acun Ilıcalı ise “Bu takım, Türk takımı. Ama Türk takımı demek, sadece Türkler oynayacak demek değil. Ama tabii ki önceliği Türk yeteneklere vereceğim. Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Rıdvan Dilmen ‘hiç düşünme Ozan’ı al diye söyledi” dedi.
ARAO VE PEZZELLA'DA BEKLENEN ADIMLAR
14 Temmuz Perşembe günü UEFA’ya kadro bildirmesi gereken Fenerbahçe’de beklenen hamleler geliyor. Orta sahada 6 numara için Willian Arao ve sol beke de Giuseppe Pezzella konusunda beklenen adımlar atıldı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Uzun süre Real Betis’ten William Carvalho için uğraşan sarı-lacivertliler mali konularda istediği karşılığı bulamadı. Listenin ikinci sırasında yer alan Flamengo’lu Willian Arao ile görüşmeler olumlu ilerledi. Hem Flamengo hem de Brezilyalı futbolcuyla anlaşma sağlandı. Oyuncunun yeni haftada İstanbul’da olacağı ve UEFA kadrosuna yazılacağı dile getirildi.
KADROYA ALINMADI
Şu anda aradaki ufak detaylar görüşülüyor. Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki orta saha için Flamengo’ya 3 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı ve yıllık 1.3 milyon euro net maaş ödeneceği kaydediliyor. Willian Arao bugün Flamengo’nun Brezilya Serie A’da Corinthians ile oynayacağı maçın kadrosuna da alınmadı. Jorge Jesus, Willian Arao ile 2020 yılında Flamengo’da çalışmış hatta geçen sezonun başında Benfica’ya da istemişti.
SOL BEKE PEZZELLA
Sol bek konusunda da sarı-lacivetlilerde sıcak saatler yaşanıyor. Sao Paulo’dan Welington ve Parma’dan Giuseppe Pezzella öne çıkan oyuncular. Ancak Jorge Jesus’un daha önce Benfica’ya da istediği 24 yaşındaki Giuseppe Pezzella’ya öncelik verdiği belirtildi. Genç sol bek için kısa sürede resmi gelişmelerin olacağı vurgulandı.
Celal Umut Eren / Milliyet