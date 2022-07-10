Fenerbahçe'de transfer bitiyor! İstanbul'a gelmesi an meselesi

TRT Spor ve A Spor’a özel açıklamalar yapan Ozan, özellikle Ali Koç’a sitem ederek, “Mesut Özil’in yanında olunca kadro dışı kaldım. Başkan Ali Koç ile iletişim kuramadım, telefonlarıma çıkmadı. Hull City’nin ilgisi sonrası Fenerbahçe’den bana dönüş olmadı. Acun Ilıcalı’nın konuşması beni etkiledi. Özeleştiri yapmak gerekirse zaman zaman kötü oynadığımı, kadroda olmadığımda bazı problemlerimin olduğunu kabul ediyorum. Ama son yaşanılan olayda çoğu kişi haberdar değil. Kafam sahanın içinde boş olduğu zaman daha iyi oynayan bir oyuncuyum. Fenerbahçe dönemi benim için çok zordu” diye konuştu.

Acun Ilıcalı ise “Bu takım, Türk takımı. Ama Türk takımı demek, sadece Türkler oynayacak demek değil. Ama tabii ki önceliği Türk yeteneklere vereceğim. Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Rıdvan Dilmen ‘hiç düşünme Ozan’ı al diye söyledi” dedi.

ARAO VE PEZZELLA'DA BEKLENEN ADIMLAR

14 Temmuz Perşembe günü UEFA’ya kadro bildirmesi gereken Fenerbahçe’de beklenen hamleler geliyor. Orta sahada 6 numara için Willian Arao ve sol beke de Giuseppe Pezzella konusunda beklenen adımlar atıldı.