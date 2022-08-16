Fenerbahçe'de yeniden Brezilya ekolü! Jesus istedi, patlama yapmak için geliyor!

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de forvet arayışı hız kazandı. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki golcü ile söz kesti. Uruguaylı oyuncu, Fenerbahçe’de kasım ayına kadar üst düzey bir performans sergileyerek Dünya Kupası’nda ülkesinden davet almanın hesaplarını yapıyor

FENERBAHÇE GOL YAĞDIRDI



Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 6-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçe lig tarihinde Kasımpaşa'yı ilk kez 6 farklı bir skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki puanını 4 yaptı. Kasımpaşa, iki haftada henüz puanla tanışamadı.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe, ligin 3. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

YENİDEN BREZİLYA EKOLÜ



Roberto Carlos, Deivid, Alex de Souza gibi Brezilyalı futbolcularla özdeşleşen Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un imzasının ardından rota yeniden Sambacılara çevrildi. Süper Lig devinde bu transfer döneminde Luan Peres, Joao Pedro, Lincoln Henrique, Willian Arao, Emre Mor, Gustavo Henrique, İrfan Can Eğribayat, Tiago Çukur, Joshua King, Ezgjan Alioski ve Bruma takıma dahil edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Brezilyalı futbolcuları tercih etmesi dikkat çekti.

MESUT VE GUSTAVO'DA FESİH



Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan Mesut Özil ve Luiz Gustavo ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin sözleşmesini feshettiği Luiz Gustavo, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a imza attı. Fenerbahçe'de kadro dışı durumdaki Mesut Özil'le vedalaşılmasının ardından 33 yaşındaki on numara Başakşehir'le anlaşma sağladı.

MAXİ GOMEZ YEŞİL IŞIK YAKTI



Fenerbahçeli taraftarlar, Maxi Gomez transferinden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Sarı- Lacivertliler, 26 yaşındaki golcü ile yaptığı görüşmelerde kısa sürede anlaşma sağlamıştı. Valencia da bonuslarla birlikte 10 milyon Euro’yu bulacak teklife yeşil ışık yaktı. Görüşmelerde artık son aşamaya gelindi. Gomez’in Fenerbahçe ’ye gelmek istemesinde vatandaşı Darwin Nunez’in de payı olduğu ortaya çıktı. Nunez, Jorge Jesus yönetiminde Benfica’da müthiş bir gelişim gösterdikten sonra bu yaz 75 milyon Euro’ya Liverpool’a transfer olmuştu.

JORGE JESUS ETKİSİ



Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe’nin teklifi sonrası vatandaşı Nunez ile bir görüşme yaptığı belirtildi. Liverpool’un golcüsünün, Jorge Jesus ile ilgili övgü dolu sözler sarf ederek, “Mutlaka onunla çalışmanı öneririm. Gelişiminde önemli bir rol oynar” dediği belirtildi. Bu sözlerin, Gomez’in Sarı-Lacivertliler’e transfer olma isteğini fazlasıyla artırdığı kaydedildi.

DÜNYA KUPASI'NI İSTİYOR



Uruguaylı oyuncu, Fenerbahçe’de kasım ayına kadar üst düzey bir performans sergileyerek Dünya Kupası’nda ülkesinden davet almanın hesaplarını yapıyor.

VALENCİA 14.5 MİLYON EURO ÖDEDİ



Valencia, 2019 yazında golcü oyuncu için 14.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Ekonomik anlamda sıkıntı çeken Yarasalar son olarak, takımın en önemli isimlerinden Goncalo Guedes’i 32.6 milyon Euro’ya Wolverhampton’a satmıştı. Gomez, geçen sezon 32 resmi maçta 5 gol atıp, 3 asist yapmıştı.