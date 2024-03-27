Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı! Atletico Madrid bonservisini belirledi

Süper Lig ve Avrupa'da şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun transfer görüşmeleri için starta bastı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için harekete geçeceği iddia edildi.

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ATLETİCO 15 MİLYON İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, 2 milyon euroya 6 ay kiraladığı futbolcunun bonservisini almak istiyor. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda ilk hedefi Atletico Madrid'in 15 milyon euroluk beklentisini düşürmek. Fenerbahçe'nin yakın zamanda Atletico Madrid ile masaya oturması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

Öte yandan Çağlar Söyüncü'nün de İstanbul'da kalmak istediği iddia edildi. Haberde milli futbolcunun tekrardan Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduğu belirtildi. Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'da kalmak istediği ve İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi yakın arkadaşlarıyla birlikte olduğu için çok keyif aldığı ifade edildi.