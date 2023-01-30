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FutbolAanholt'a beklediği teklif geldi! Ülkesine dönebilir
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30 Ocak 2023 - 10:22 | Son Güncelleme:

Aanholt'a beklediği teklif geldi! Ülkesine dönebilir

Futbol

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Galatasaray'da Patrick van Aanholt için Kasımpaşa ile görüşülüyordu. Tecrübeli sol bekin İstanbul ekibine gitmeye çok gönüllü olmaması nedeniyle ayrılık gecikti. Aanholt'un beklediği teklif ise ülkesinden geldi.

30 Ocak 2023 - 10:22 | Son Güncelleme:
2Kasımpaşa ihtimali zora girdi

Kasımpaşa ihtimali zora girdi

Galatasaray'da ayrılık planları yapılan Patrick van Aanholt için bir süredir uygun kulüp aranıyordu. Maaşının bir kısmı ödenmek kaydıyla Kasımpaşa'ya gitme ihtimali olan Hollandalı oyuncu, İstanbul ekibine gitmeye sıcak bakmadı.
Bu nedenle ayrılığı geciken Aanholt için teklif bekleniyordu.

3Risksiz transfer olarak görülüyor

Risksiz transfer olarak görülüyor

Hollanda'da yayın yapan Voetbal'un haberine göre, PSV Eindhoven Aanholt için devre girdi. PSV, kendi sol beki Philipp Max'ı iyi bir bedelle satmak üzere. Ligde zirveyi hedefleyen Hollanda devi, riske girmek istemiyor ve hem ligi bilen hem de tecrübeli bir oyuncu almak istiyor.

4G.Saray kolaylık sağlayacak

G.Saray kolaylık sağlayacak

Galatasaray ile Aanholt'un şartlarını konuşacak olan PSV uygun zemin oluşursa oyuncuyu kadrosuna katacak. Galatasaray da Aanholt'un gidişi için kolaylık sağlayacak.

5Buruk, ayrılığı doğruladı

Buruk, ayrılığı doğruladı

Okan Buruk yaptığı son açıklamada, "Seferovic ve Aanholt için uygun bir kulüp olursa, onlara yardımcı olmak istiyoruz" diyerek ayrılığı doğrulamıştı.

Aanholt'un Hollanda'da dönüşüne yardımcı olunacak.

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