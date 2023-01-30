Aanholt'a beklediği teklif geldi! Ülkesine dönebilir

Galatasaray'da ayrılık planları yapılan Patrick van Aanholt için bir süredir uygun kulüp aranıyordu. Maaşının bir kısmı ödenmek kaydıyla Kasımpaşa'ya gitme ihtimali olan Hollandalı oyuncu, İstanbul ekibine gitmeye sıcak bakmadı.Bu nedenle ayrılığı geciken Aanholt için teklif bekleniyordu. Hollanda'da yayın yapan Voetbal'un haberine göre, PSV Eindhoven Aanholt için devre girdi. PSV, kendi sol beki Philipp Max'ı iyi bir bedelle satmak üzere. Ligde zirveyi hedefleyen Hollanda devi, riske girmek istemiyor ve hem ligi bilen hem de tecrübeli bir oyuncu almak istiyor. Galatasaray ile Aanholt'un şartlarını konuşacak olan PSV uygun zemin oluşursa oyuncuyu kadrosuna katacak. Galatasaray da Aanholt'un gidişi için kolaylık sağlayacak. Okan Buruk yaptığı son açıklamada, Seferovic ve Aanholt için uygun bir kulüp olursa, onlara yardımcı olmak istiyoruz diyerek ayrılığı doğrulamıştı.Aanholt'un Hollanda'da dönüşüne yardımcı olunacak.