Aanholt'a beklediği teklif geldi! Ülkesine dönebilir

Risksiz transfer olarak görülüyor

Hollanda'da yayın yapan Voetbal'un haberine göre, PSV Eindhoven Aanholt için devre girdi. PSV, kendi sol beki Philipp Max'ı iyi bir bedelle satmak üzere. Ligde zirveyi hedefleyen Hollanda devi, riske girmek istemiyor ve hem ligi bilen hem de tecrübeli bir oyuncu almak istiyor.