Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'a ihtar! Harekete geçtiler

Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunun başında Konyaspor'dan transfer ettiği ve takımın vazgeçilmezlerinden olan Abdülkerim Bardakcı için yeşil-beyazlılardan sarı-kırmızılılara ihtar çekildi. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Galatasaray'dan alacaklarının olduğunu ve parayı alamadıkları takdirde dava açacaklarını açıkladı.

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KONYASPOR'DA PARLADI G.SARAY'DA ZİRVEYE ÇIKTI

Konyaspor altyapısından A takıma yükselen Abdülkerim Bardakcı; Adana Demirspor, Samsunspor, Denizlispor ve Altay'da kiralık olarak forma giydi. 2020 Ağustos'ta Konyaspor'da istikrarlı bir şekilde forma giymeye başlayan Abdülkerim Bardakcı, 2021-2022 sezonunda yeşil-beyazlı formayla 5 gol atıp 4 asist yaptı. Üç büyüklerin transfer listesine giren Abdülkerim Bardakcı tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Galatasaray bu transfer için Konyaspor'a 2.8 milyon euro ödedi.

Galatasaray'la 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasına girdi.

KONYASPOR'DAN GALATASARAY'A İHTAR!

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı transferinden dolayı Galatasaray'dan alacaklarının bulunduğunu ve ödenmemesi durumunda dava açacaklarını belirtti.

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Ömer Korkmaz, "Galatasaray kulübünden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN KAP AÇIKLAMASI

25 Haziran 2022 tarihinde Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlayan Galatasarayi KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

Profesyonel futbolcu Abdülkerim Bardakcı ve kulübü Konyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuzun eski kulübüne net 2.800.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcumuz ile 2022-2023 sezonundan başlayarak son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 19.550.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 23.460.000 TL ve Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonu için net 29.325.000 TL sezonluk ücret ödenecektir.

PİYASA DEĞERİNİ KATLADI

Galatasaray'la 60 resmi maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, 5 gol atıp 3 asist yaptı. Galatasaray'la yaşadığı şampiyonluğun ardından 2023 Haziran'da ilk kez A Milli Takım'a davet edilen Abdülkerim Bardakcı, Vincenzo Montella'nın göreve getirilmesiyle milli takımın vazgeçilmezlerinden oldu.

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Transfermarkt verilerine göre Abdülkerim Bardakcı'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a transfer olduğu dönemde piyasa değeri 4.2 milyon euro olarak belirlenmişti.