Acun Ilıcalı yine Fenerbahçe'nin kapısında: Bu kez futbolcu istemiyor!

Çorlu doğruladı

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Şota ile yollarını ayıran Hull'da hoca değişecek ancak sistem ve amaç aynı kalacak. Teklifi doğrulayan Şenol Çorlu, Ajansspor'a yaptığı açıklamada "Ancak ortada henüz somutlaşmış bir durum yok. Fenerbahçe kulübü izin vermeden bir yere gitmem" ifadelerini kullandı.