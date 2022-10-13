Acun Ilıcalı yine Fenerbahçe'nin kapısında: Bu kez futbolcu istemiyor!
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Türkiye'de forma giyen veya daha önce giymiş birçok ismi takımına transfer etmişti. Özellikle yakın ilişkiler olan Fenerbahçe'den 3 oyuncu alan Ilıcalı, bir kez daha Ali Koç'un kapısını çaldı. Ancak Ilıcalı'nın talebi bu kez futbolcu değil.
Bu kez futbolcu istemiyor
Hull City ile Fenerbahçe arasındaki transfer ilişkilerinde yeni bir kapı açılacak. Acun Ilıcalı, futbolcu transferleri sonrası şimdi de teknik heyetten bir ismi istiyor.
Ajansspor'daki habere göre, Hull City'yi uzun vadeli planlarla kalkındırmak isteyen Acun, yeni yetenekleri keşfetmek için Fenerbahçe'nin scout şefini gözüne kestirdi.
Amaç, Türk yetenekleri İngiltere'de yetiştirmek
Türkiye'den yetenekli çocukları keşfedip İngiltere'deki geniş imkanlar ve engin futbol anlayışıyla yetiştirmeyi planlayan Ilıcalı, Fenerbahçe'nin scout şefi Şenol Çorlu'yu istiyor.
Çorlu doğruladı
Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Şota ile yollarını ayıran Hull'da hoca değişecek ancak sistem ve amaç aynı kalacak. Teklifi doğrulayan Şenol Çorlu, Ajansspor'a yaptığı açıklamada "Ancak ortada henüz somutlaşmış bir durum yok. Fenerbahçe kulübü izin vermeden bir yere gitmem" ifadelerini kullandı.
Şenol Çorlu kimdir?
Uzun yıllar Fenerbahçe U21 takımının teknik direktörlüğünü yapan Çorlu, son olarak 22 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında Fenerbahçe A Takımı'nda görev almıştı. O dönem takımı yöneten Emre Belözoğlu'nun PRO lisansı olmadığı için bu belgeye sahip olan Çorlu, kulübede teknik direktör sıfatıyla yer almıştı. 60 yaşındaki Çorlu, 1984-1991 arasında Fenerbahçe'de futbol oynayıp, iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.