Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'un yıldızına kanca! Ayrılık ihtimali sonrası harekete geçti

Şota'nın rolü büyük

Trabzonspor'un tepkisini çekmemek için Bosman kuralını uygulamayan ve sözleşmenin bitmesini bekleyen Acun, Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan istediği yıllık 3 milyon euro'yu vermeye hazır.

Ayrıca Nwakaeme'nin Trabzonspor'a transferinde olumlu rapor veren Şota da oyuncuyu takımında görmek istiyor. Trabzonspor yöneticisi Hayrettin Hacısalihoğlu, "Anthony son 3 yıl İsrail şampiyonu olan takımın oyuncusu. Şota da orada çalıştı. Son rötuşları yapmak için ondan bilgi istedik. Çok olumlu konuşunca, kanaatimiz pekişti ve almaya karar verdik" demişti.