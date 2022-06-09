Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'un yıldızına kanca! Ayrılık ihtimali sonrası harekete geçti
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da gelecekler ve gidecekler yavaş yavaş netleşiyor. Sözleşmesi bitecek olan oyuncular için son 3 hafta kaldı ve yönetim, kalmasını istediği isimlere teklifini iletiyor. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ise ayrılma ihtimali olanlardan birini yakın takibe aldı. Hull City teknik direktörü Şota'nın da bu transferde etkili olduğu konuşuluyor.
Trabzonspor'da 30 Haziran sonrası serbest kalacak bazı isimler var. Takımda kalması istenen oyuncularla görüşmelerini sürdüren bordo mavililerde akıbeti en çok merak edilen isim şüphesiz Anthony Nwakaeme.
Beklentiyle teklif arasında uçurum var
Nijeryalı yıldızla ücret konusunda anlaşmazlık yaşayan Trabzonspor, son teklifini iletmişti. Teklifin 1.5 ila 2 milyon euro arasında olduğu biliniyor.
Ancak Nwakaeme'nin talebiyle başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Verecebileceğimiz maksimum ücreti önerdik" dediği teklif arasında hala uçurum var. Nijeryalı 3 milyon euro istiyor.
Acun 30 Haziran'ı bekliyor
TGRT'nin haberine göre, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ise deyim yerindeyse pusuda bekliyor. Nwakaeme'yi İngiliz ekibine getirmek isteyen Ilıcalı, 30 Haziran'ı iple çekiyor.
O tarihe kadar Trabzonspor ile anlaşamazsa serbest kalacak olan Nwakaeme'yi Hull'a kazandırmak isteyen Acun, maaş konusunda kesenin ağzını açacak.
Şota'nın rolü büyük
Trabzonspor'un tepkisini çekmemek için Bosman kuralını uygulamayan ve sözleşmenin bitmesini bekleyen Acun, Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan istediği yıllık 3 milyon euro'yu vermeye hazır.
Ayrıca Nwakaeme'nin Trabzonspor'a transferinde olumlu rapor veren Şota da oyuncuyu takımında görmek istiyor. Trabzonspor yöneticisi Hayrettin Hacısalihoğlu, "Anthony son 3 yıl İsrail şampiyonu olan takımın oyuncusu. Şota da orada çalıştı. Son rötuşları yapmak için ondan bilgi istedik. Çok olumlu konuşunca, kanaatimiz pekişti ve almaya karar verdik" demişti.
"Para önemli değil" dedi ama...
Karadeniz ekibinin bu sene kazandığı şampiyonlukta büyük payı olan Nwakaeme 2018 yılından beri bordo mavili formayı giyiyor. Her fırsatta burada çok mutlu olduğunu söyleyen ve "Para önemli değil" diyen Tony, buna rağmen hala teklife olumlu cevap vermiş değil.
Kariyer sezonuydu
2018 yılında Hapoel Beer Sheva'dan saece 1.1 milyon euro'ya alınan 33 yaşındaki oyuncu, sessiz sedasız geldiği Süper Lig'e damga vurmuştu.
Nwakaeme 4 sezonda 145 maça çıkıp 47 gol 40 asiste imza attı. Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon ise 13 gol 10 asistle kariyer sezonunu oynadı.