Adana'da Balotelli rüyası bitiyor mu? Maç kadrosunda yok!
Adana Demirspor bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak. Geçen sezonun flaş ekiplerinden olan Demirspor'da yıldız oyuncu Mario Balotelli, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı. Sakatlığı bulunduğu belirtilen oyuncu için bir diğer iddia da Adana'dan ayrılacağı yönünde.
Mario Balotelli'nin Süper Lig macerası sona erebilir. Artem Dzyuba'nın gelmesiyle beraber takımdaki as forvet konumu tehlikeye giren Balotelli, Fenerbahçe maçının kadrosuna da alınmadı. Sakatlığı bulunduğu bildirilen oyuncu için ayrılık dedikoduları da var. Balotelli, Giresunspor karşılaşmasına da yedek başlamış ve oyuna sonradan girmişti.
Başkan Murat Sancak, Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamada ayrılığın sinyallerini vermiş ve şunları söylemişti:
Balotelli kalırsa başımızın üstünde yeri var ama gitmek isteyeni de zorla tutmayız. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Eğer gitmek isterse ödeyen takım alıp götürebilir.
İtalyan oyuncunun sözleşmesinde 4 milyon euro'luk serbest kalma maddesi var ve İsviçre ekibi Sion'un Balotelli'ye ilgisi bulunuyor.
Geçen sezon 33 maçta 19 golle gol krallığı yarışında ikinci olan Balotelli, bu sezon ise henüz golle tanışamadı.
Adana Demirspor, Onyekuru, Belhanda, Akintola ve son olarak Dzyuba gibi skorer isimler sonrası Balotelli'yi gözden çıkarabilir. İtalyan yıldız transfer sezonu kapanmadan Süper Lig'den ayrılabilir.