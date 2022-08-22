Adana'da Balotelli rüyası bitiyor mu? Maç kadrosunda yok!

Başkan Murat Sancak, Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamada ayrılığın sinyallerini vermiş ve şunları söylemişti:

Balotelli kalırsa başımızın üstünde yeri var ama gitmek isteyeni de zorla tutmayız. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Eğer gitmek isterse ödeyen takım alıp götürebilir.