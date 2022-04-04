Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük ve MHK'ye 'kural hatası' eleştirisi

Türk hakemliğini "kullanılabilir oğlanlara" çevirmek isteyen MHK ve Ferhat Gündoğdu, amacınız belli. Artık benim için yok hükmündesiniz. Şerefli birçok hakem gösterdikleri tavırla sizin ne olduğunuzu ortaya koydular. Şimdi sıra bende.

MHK başkanı Ferhat Gündoğdu, sen kimsin? Hakemlikle alakan sadece yıllar önceki "Şike ve escort kadın" operasyonunda adının geçmesi ve yargılanmış olman. Şimdi sen aklın sıra operasyon yapacaksın öyle mi?