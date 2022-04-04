Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük ve MHK'ye 'kural hatası' eleştirisi
Dün akşam oynanan Trabzonspor - Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığı iddiası gündeme oturdu. Uğurcan Çakır'a geri pas olarak değerlendirilen pozisyonda çift vuruş, altı pas çizgisinin kenarından kullanıldı. Ancak kural gereği bu vuruşun altı pas çizgisinin önünden kullanılması gerekiyordu. Ahmet Çakar, bu hatayı oldukça sert eleştirdi.
Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, dün akşam oynanan Trabzonspor - Beşiktaş maçında yapıldığı iddia edilen kural hatasını "vasıfsızlık ve yetersizlik" olarak yorumladı.
Çakar, maçın hakemi Zorbay Küçük ve MHK'yi bu hatadan ötürü çok sert eleştirdi.
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi hakemlerinden olarak gösterilen Ahmet Çakar, MHK'nin 13 hakeme yaptığı muamele karşısında en sert tepki gösteren isimlerden olmuştu. İşte Çakar'ın sözleri:
"Açık bir kural hatası"
Türkiye'nin en büyük maçında hakem net bir kural hatası yaptı. Rakip kale sahası içinde bir çift vuruş olursa, bu vuruş kural gereği ön çizgi üzerinden yapılır. Zorbay yan çizgi üzerinden yaptırarak açık bir kural hatası yapmıştır.
Türkiye'nin en büyük maçında hakem net bir kural hatası yaptı. Rakip kale sahası içinde bir çift vuruş olursa, bu vuruş kural gereği ön çizgi üzerinden yapılır. Zorbay yan çizgi üzerinden yaptırarak açık bir kural hatası yapmıştır.
"Vasıfsızlar!"
Vasıfsız adamlar! 13 hakemi yediniz, kalanlar kural hatası yaparak maçların içine ediyor. MHK, çok bilmişler, yetersizler! Bakın FIFA talimatı burada, federasyonun sitesinde de duruyor. Bağlayıcı bir kural. Tıpkı penaltının, penaltı noktası üzerinden atılması zorunluluğu gibi.
Vasıfsız adamlar! 13 hakemi yediniz, kalanlar kural hatası yaparak maçların içine ediyor. MHK, çok bilmişler, yetersizler! Bakın FIFA talimatı burada, federasyonun sitesinde de duruyor. Bağlayıcı bir kural. Tıpkı penaltının, penaltı noktası üzerinden atılması zorunluluğu gibi.
Gündoğdu'yu çok sert eleştirmişti
Türk hakemliğini "kullanılabilir oğlanlara" çevirmek isteyen MHK ve Ferhat Gündoğdu, amacınız belli. Artık benim için yok hükmündesiniz. Şerefli birçok hakem gösterdikleri tavırla sizin ne olduğunuzu ortaya koydular. Şimdi sıra bende.
MHK başkanı Ferhat Gündoğdu, sen kimsin? Hakemlikle alakan sadece yıllar önceki "Şike ve escort kadın" operasyonunda adının geçmesi ve yargılanmış olman. Şimdi sen aklın sıra operasyon yapacaksın öyle mi?
Türk hakemliğini "kullanılabilir oğlanlara" çevirmek isteyen MHK ve Ferhat Gündoğdu, amacınız belli. Artık benim için yok hükmündesiniz. Şerefli birçok hakem gösterdikleri tavırla sizin ne olduğunuzu ortaya koydular. Şimdi sıra bende.
MHK başkanı Ferhat Gündoğdu, sen kimsin? Hakemlikle alakan sadece yıllar önceki "Şike ve escort kadın" operasyonunda adının geçmesi ve yargılanmış olman. Şimdi sen aklın sıra operasyon yapacaksın öyle mi?
Gündoğdu da memnun değil
Fanatik'in haberine göre; mücadele sonrası kurala uymadığı hakem yorumcuları tarafından dile getirilen ve başka Beşiktaşlılar olmak üzere futbolseverlerin tepkisini alan FIFA kokartlı genç hakemin kızağa çekileceği öğrenildi.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun, skandal hata sonrası adeta küplere bindiği ve yakın çevresiyle gece geç saatlerde yaptığı görüşmelerde de bu rahatsızlığını dile getirdiği ileri sürülüyor.
Küçük'e maç yok
MHK’nın bugün ve yarın kulüplerden gelecek olası itirazı bekleyeceği, itiraz dilekçesi gelmese daha Zorbay Küçük’ü sezonun geri kalan kısmında görevlendirmeyeceği ifade ediliyor.