Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: Gençlerin önünü açmak lazım!
Beşiktaş'ta gündem Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferi. Başkan Ahmet Nur Çebi'ye tepki gösteren taraftarlar, Emirhan'ın sözleşmesine 4.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi konulmasını eleştirmişti. Başkan Çebi bu eleştirilere yanıt verdi.
Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Emirhan İlkhan, Torino yolcusu. İtalyan ekibiyle anlaşan 18 yaşındaki oyuncu 4.5 milyon euro serbest kalma maddesiyle Serie A'ya gidecek. Beşiktaş taraftarı ise nispeten cüzi bir serbest kalma maddesinin sözleşmede olmasını eleştirdi. Emirhan ise yaptığı ilk açıklamada, "Sözleşme uzatırken böyle bir çıkış maddesi konulması bizim isteğimizdi" demişti.
"Önünde durmak zarar verir"
Hürriyet'e konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emirhan'ın ayrılığını doğrularcasına şu sözleri söyledi:
Altyapıdan bir çocuğu başarıya yönlendirebilecek en önemli etken hedeftir. Bu sebeple altyapıdan gelen oyuncular değerini bulduğu zaman ve kendileri de gitmek istiyorlarsa önlerini açmamız gerekir ki arkadan gelen diğer gençlerimizin de önünü açmış olalım. Oyuncu istekli ve mutlu olmalı aksi halde kontrat ve içindeki maddeler bir şey ifade etmez. Gençlerin hem kendilerine hem Beşiktaş’a kazanç sağlamaları ve gittikleri yerde ülkemizi ve Beşiktaş’ı iyi temsil etmeleri çok büyük kazançtır.
"Rıdvan gitmek istedi"
Rıdvan "Hayallerim var başkan bana müsaade et" dedi. Tercihim bir süre Beşiktaş’ta top oynamasıydı ama gitmek isteyene ‘dur’ demek hem kulübe hem futbolcuya zarar verir. Futbolcu hayallerinin peşinde koşmak istiyorsa buna engel olmak hiç kimseye kazanç sağlamaz.
Rıdvan "Hayallerim var başkan bana müsaade et" dedi. Tercihim bir süre Beşiktaş’ta top oynamasıydı ama gitmek isteyene ‘dur’ demek hem kulübe hem futbolcuya zarar verir. Futbolcu hayallerinin peşinde koşmak istiyorsa buna engel olmak hiç kimseye kazanç sağlamaz.
"İzliyorlar, istiyorlar"
Bir futbolcuyu başkan değil menajer pazarlar. Bir futbolcu para ediyorsa onun talibi vardır. Tüm kulüpler artık teknolojiden yararlanarak futbolcuların performanslarını izliyorlar. Adam kötü değilse herkes kapınızı çalıyor. Emirhan, Rıdvan gibi.
Bir futbolcuyu başkan değil menajer pazarlar. Bir futbolcu para ediyorsa onun talibi vardır. Tüm kulüpler artık teknolojiden yararlanarak futbolcuların performanslarını izliyorlar. Adam kötü değilse herkes kapınızı çalıyor. Emirhan, Rıdvan gibi.