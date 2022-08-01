Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: Gençlerin önünü açmak lazım!

Hürriyet'e konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emirhan'ın ayrılığını doğrularcasına şu sözleri söyledi:

Altyapıdan bir çocuğu başarıya yönlendirebilecek en önemli etken hedeftir. Bu sebeple altyapıdan gelen oyuncular değerini bulduğu zaman ve kendileri de gitmek istiyorlarsa önlerini açmamız gerekir ki arkadan gelen diğer gençlerimizin de önünü açmış olalım. Oyuncu istekli ve mutlu olmalı aksi halde kontrat ve içindeki maddeler bir şey ifade etmez. Gençlerin hem kendilerine hem Beşiktaş’a kazanç sağlamaları ve gittikleri yerde ülkemizi ve Beşiktaş’ı iyi temsil etmeleri çok büyük kazançtır.