Alex de Souza itiraf etti! 'Hapse girip çıkmış fanatik bir Galatasaraylı evimin kapısını çaldı ve...'

Ailemle evde otururken kapı çaldı. Devasa biri çıktı karşıma. Daha önce hapse girip çıkmış Galatasaraylı bir fanatikti. Kapıyı açtım ve adam bana, "Merhaba, benim için bir kaç forma imzalayıp bir de benimle fotoğraf çekilir misin? Bize az çektirmedin ama sana hayranlık ve saygı duyuyorum" dedi. Sarıldı, teşekkür etti ve gitti. Çılgınlık...