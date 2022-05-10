Alexander Sörloth'ta kritik gün perşembe! Ezeli rakipler yarışıyor

Perşembe görüşme yapılacak

Bir süredir Sörloth için nabız yoklayan iki kulüp, nihayet somut adımlar atılacak tarihi netleştirdi. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Sörloth'un temsilcisi perşembe günü İstanbul'a gelecek ve transfer görüşmeler yapacak.

Hem Beşiktaş'la hem de Fenerbahçe'yle görüşmesi beklenen temsilci, teklifleri Leipzig'e Norveçli oyuncuya iletecek.