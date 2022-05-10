Alexander Sörloth'ta kritik gün perşembe! Ezeli rakipler yarışıyor
Alexander Sörloth'un bu yaz tekrar Süper Lig'e transfer olması hiç de sürpriz olmayacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği Norveçli golcünün geleceği yakın netleşecek. Sörloth'un temsilcisinin perşembe günü İstanbul'a gelip transfer görüşmeleri yapacağı öğrenildi.
İspanya'da olmadı
Bonservisi RB Leipzig'te bulunan Alexander Sörloth, sezonu Real Sociedad'ta geçirmişti. La Liga ekibi, Sörloth'tan memnun kalmadı ve satın alma opsiyonu kullanılmayacak.
Bu da oyuncunun peşindeki iki Süper Lig devi Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı harekete geçirdi.
Perşembe görüşme yapılacak
Bir süredir Sörloth için nabız yoklayan iki kulüp, nihayet somut adımlar atılacak tarihi netleştirdi. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Sörloth'un temsilcisi perşembe günü İstanbul'a gelecek ve transfer görüşmeler yapacak.
Hem Beşiktaş'la hem de Fenerbahçe'yle görüşmesi beklenen temsilci, teklifleri Leipzig'e Norveçli oyuncuya iletecek.
Teklifler belli
Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş’ın Leipzig’e teklifi 6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay. Sarı-Lacivertliler ise Alman ekibinin kapısını 8 milyon euro’yla çalabileceği kaydedildi.