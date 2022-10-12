12 Ekim 2022 - 10:02Son Güncelleme:
Ali Koç'tan İsmail Yüksek'in eski takımına 'teşekkür' yardımı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 sene önce Gölcükspor'dan transfer edilen İsmail Yüksek'in gelişiminden çok memnun. Jorge Jesus'la as takıma yükselen ve performansı göz dolduran oyuncuya zam yolda. İsmail'i yakından takip eden Başkan Koç, oyuncusunun eski kulübü Gölcükspor'a da ekstra "teşekkür" yardımı yaptı.
12 Ekim 2022 - 10:02 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son haftaların yıldızı İsmail Yüksek. Performansıyla Milli Takım'a kadar yükselen İsmail, yıllık 250 bin liralık maaşına iyi bir zam alacak.
Ücretinin 1 milyon lira seviyesine çıkarılacağı tahmin edilen İsmail, eski takımı Gölcükspor'a da para kazandıracak.
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Sabah'taki habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail için Gölcükspor'a ekstra yardımda bulundu. 2020 yılında 500 bin liraya transfer edilen oyuncu için iki ayrı dönemde toplam 2 milyon lira destek parası gönderdi.
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Fenerbahçe ile bu sezon 10 resmi maçta görev yapan İsmail, 746 dakika süre aldı. 23 yaşındaki oyuncu Avrupa Ligi elemelerinde bir gol atarken, Süper Lig'de 1 asistlik katkı sağladı. İsmail ayrıca Milli Takım'a da seçildi.
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