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Futbol Ali Koç'tan Ozan Tufan itirafı: Oynamayınca kilo alıyor
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• 07 Nisan 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:

Ali Koç'tan Ozan Tufan itirafı: Oynamayınca kilo alıyor

Futbol

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Fenerbahçe'de Ali Koç önceki gün Kuruçeşme'de iftarda kongre üyeleriyle bir araya geldi. Koç gündemdeki gelişmelere dair açıklamalar yaptı. En çok merak edilen Mesut Özil ve Ozan Tufan konusunda ise "Af gündemde değil" dedi.

• 07 Nisan 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:
2 Şimdi olsa Aykut Kocamanla devam ederim

"Şimdi olsa Aykut Kocaman'la devam ederim"

İşte Ali Koç'un Kuruçeşme'deki iftarda yaptığı açıklamalardan önce çıkanlar:

Aykut hoca ve ekibiyle devam edecektik. En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti. Şu anda olsaydı aynen devam ederdim.

3 Pereira güzel bir miras bıraktı

"Pereira güzel bir miras bıraktı"

Pereira bize güzel bir miras bıraktı. Samuel’i sağ bek, Ferdi’yi sol bek yaptı. Zajc’ı satacaktık, o buna izin vermedi. Crespo’yu, Kim’i aldırdı. Gençlerin performansını yükseltti. Bazılarına da yaramadı, Pelkas geri gitti.

4 Ozan oynamayınca kilo alıyor

"Ozan oynamayınca kilo alıyor"

Watford'un sahibi bana "Muhtemelen düşeceğiz, Ozan Tufan da burada oynamıyor, zaten oynamayınca kilo alıyor. Oynasın kilo almasın" dedi. Ozan'ı çok seviyorum, nikah şahitliğini de yaptım ama maalesef İngiltere’ye gidip kötü dönen bir Ozan gördüm.

5 Mesuta af yok

"Mesut'a af yok"

Mesut'un affı söz konusu değil. Henüz konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok, bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe’dir.

6 Crespo teklifi kafamı karıştırdı

"Crespo teklifi kafamı karıştırdı"

Crespo'ya devre arası İspanya’dan çok ciddi bir teklif geldi. Benim bile kafam karıştı. Umarım bir daha gelmez, oyuncunun da kafası karışır.

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