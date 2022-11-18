Altay Bayındır'a Jesus kıyağı! Rakip kaptanlardan 5 kat az kazanıyordu

Maaşı düşük kaldı

Fenerbahçe yönetimi Altay Bayındır'ın hem moralini düzeltmek hem de takımın kaptanı olması dolayısıyla hak ettiği bir maaş vermek için kolları sıvadı.

Mevcut maaşı 4.5 milyon lira (güncel kurla 236 bin euro) olan Altay Bayındır'a Dünya Kupası arasında yeni sözleşme önerilecek.