Altay Bayındır'a Jesus kıyağı! Rakip kaptanlardan 5 kat az kazanıyordu
Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır Süper Lig devlerinin oyuncuları arasındaki en düşük maaşlardan birine sahip. Yıllığı yaklaşık 250 bin euro'ya tekabül eden Altay'a yeni sözleşme yolda. Oyuncunun yeni maaşı da netleşiyor.
Maaşı düşük kaldı
Fenerbahçe yönetimi Altay Bayındır'ın hem moralini düzeltmek hem de takımın kaptanı olması dolayısıyla hak ettiği bir maaş vermek için kolları sıvadı.
Mevcut maaşı 4.5 milyon lira (güncel kurla 236 bin euro) olan Altay Bayındır'a Dünya Kupası arasında yeni sözleşme önerilecek.
- Galatasaray'ın kaptanı Muslera 2.5 milyon euro
- Beşiktaş'ın kaptanı Josef 1.3 milyon euro
- Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır ise son zamla beraber 1.4 milyon euro kazanıyor.
Hedef 5 yıl
24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve ocak ayından itibaren Avrupa kulüpleri, Altay'a Bosman kuralıyla anlaşma teklif edebilecek.
Fanatik'teki habere göre Fenerbahçe yönetimi ocak ayından önce Altay ile masaya oturup 5 yıllık sözleşme imzalamayı istiyor.
1 milyon euro bandına çıkacak
Haberin detayında Altay'ın maaşının 4.5 milyon lira'dan 18-20 milyon liraya çıkarılacağı belirtildi. Ortalama 1 milyon euro gibi bir yıllık ücret üzerinde duran Fenerbahçe, Altay'ın takımda kalmasını umut ediyor.
Jesus sahip çıktı
Yaptığı hatalarla zaman zaman taraftardan tepki gören Altay, Jorge Jesus tarafından koruma altına alınmıştı. Jesus'un taraftara yaptığı ısrarlı çağrılarla beraber Altay'a olan tepkiler bıçak gibi kesilmiş, hatta 24 yaşındaki kaleciye tribünlerden destek bile gelmişti.
Tepkiler sürse ayrılabilirdi
Altay'ın tribünle arasının ısınması dolayısıyla kalmaya yakın olduğu biliniyor. Bu da Jorge Jesus'un başarısı olarak görülüyor. Altay, taraftarla sıkıntı yaşamaya devam etseydi büyük ihtimalle sözleşme imzalamayıp devre arası veya sezon sonu takımdan ayrılacaktı.