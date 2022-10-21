Antalyaspor'da Nuri Şahin'in görevi tehlikede mi?
Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Antalyaspor, lige istediği gibi başlayamadı. Oynadığı 9 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Antalyaspor son 6 maçında 5 kez yenildi ve 3 puana hasret. Şahin'in görevinin tehlikede olduğu iddia ediliyor.
16 maç namağluptu
Antalyaspor'un 5 yıllık proje olarak göreve getirdiği Nuri Şahin, geçen sezon yakaladığı çıkışı bu sezon sürdüremedi. 2021-2022 sezonunda ligde üst üste 16 maç yenilmeyen Antalyaspor, sezonu 7'nci sırada tamamlamıştı. bu sezon ise 9 maçta 6 mağlubiyet 1 beraberlik ve 2 galibiyetle sadece 7 puan alındı.
Başkan takımla konuştu
Önceki gün Antalyaspor yönetimi, futbol takımına bir ziyaret düzenledi. Ziyarette Başkan Aziz Çelik ile taraftar grubu lideri de yer aldı.
Ajansspor'daki habere göre bu ziyaretteki tavırlar, Nuri Şahin'i mutsuz etti ve Şahin, kendini tehdit altında hissediyor.
Vücut dili sıkıntılı
Haberin detayında, Mental Koç Dr. Ersin Afacan'ın görüşlerine yer verildi. Ziyarete dair paylaşılan fotoğrafta Başkan Çelik'in takıma karşı işaret parmağını uzatmasının ve taraftar grubu liderinin ellerinin arkada bağlı olmasının ayrı birer tehdit olduğunun altı çizildi
Nuri Şahin ise ellerini önünde kavuşturarak içinde olduğu durumdan mutsuz olduğunu gösteriyor.
Taraftar grubundan gözdağı
07 Gençlik Taraftar grubu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Teknik direktörümüz Nuri Şahin’e bu durumun daha fazla böyle devam edemeyeceğini söyleyerek gereken tedbirlerin ivedilikle alınması konusunda görüşlerimizi bildirdik" diyerek gözdağı verdi.
Antalyaspor'da kötü sonuçların devam etmesi halinde 5 yıllık proje, 2. yılında sekteye uğrayabilir. Şahin ve ekibi takımı toparlamak için çalışıyor.