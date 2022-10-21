Antalyaspor'da Nuri Şahin'in görevi tehlikede mi?

Başkan takımla konuştu

Önceki gün Antalyaspor yönetimi, futbol takımına bir ziyaret düzenledi. Ziyarette Başkan Aziz Çelik ile taraftar grubu lideri de yer aldı.

Ajansspor'daki habere göre bu ziyaretteki tavırlar, Nuri Şahin'i mutsuz etti ve Şahin, kendini tehdit altında hissediyor.