Arda Güler için Mauricio Lemos çözümü! Karar bekleniyor

İki kulüp 2.5 milyon euro ödeme ve Mauricio Lemos'un Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giymesi konusunda el sıkıştı. Bundan sonraki aşama ise Lemos ile Gençlerbirliği arasında anlaşma sağlanması.

Uruguaylı stoper, Ankara ekibine gitmeyi kabul ederse madde ortadan kalkacak. Ayrıca Lemos'un 700 bin euro'luk maaşını da Fenerbahçe ödeyecek.