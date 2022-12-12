Arda Güler için Mauricio Lemos çözümü! Karar bekleniyor
Fenerbahçe bir süredir Arda Güler için Gençlerbirliği ile görüşüyor. İki kulüp arasındaki anlaşmada yer alan "sonraki satıştan pay" maddesini kaldırmak isteyen Fenerbahçe, başkent ekibiyle anlaşmaya çok yakın.
Fenerbahçe, Arda Güler'i Gençlerbirliği'nden transfer ederken iki kulüp arasındaki anlaşmaya "sonraki satıştan yüzde 20 pay" maddesi konulmuştu.
Fenerbahçe bu maddeyi iptal etmek için şu sıralar maddi olarak zor durumda olan Gençlerbirliği'ne para ve oyuncu teklif etti.
İki kulüp 2.5 milyon euro ödeme ve Mauricio Lemos'un Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giymesi konusunda el sıkıştı. Bundan sonraki aşama ise Lemos ile Gençlerbirliği arasında anlaşma sağlanması.
Uruguaylı stoper, Ankara ekibine gitmeyi kabul ederse madde ortadan kalkacak. Ayrıca Lemos'un 700 bin euro'luk maaşını da Fenerbahçe ödeyecek.
Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısını birçok Avrupa kulübü çalıyor. Sarı lacivertliler ise Arda'yı en azından 1 sezon düzenli olarak oynatıp piyasa değerini en yukarıya çıkarmak ve oyuncuyu tavan fiyata satmak istiyor.