Arda Güler onları da geçti: Benzema, Haaland, Mbappe, Ansu Fati...

Arda Güler bu sezon 10 maçta 225 dakika süre alıp 5 gole katkı vererek her 45 dakikada bir skora etki etmiş oldu. Avrupa'nın birçok yıldızını geride bırakan Arda, Benzema, Haaland, Mbappe, Ansu Fati ve daha birçok ismi geride bıraktı.

Dakika/gol katkısında Arda 45, Haaland 62.5, Benzema 63.5, Mbappe 70 ve Fati 71 ortalamalarına sahip.