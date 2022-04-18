Arda Güler onları da geçti: Benzema, Haaland, Mbappe, Ansu Fati...
Fenerbahçe'nin parıl parıl parıldayan genç yıldız adayı Arda Güler, aldığı her dakikayı olumlu kullanmaya devam ediyor. Arda Güler son oynanan Göztepe maçında tribünlerin de desteğiyle uzatmalardaki penaltıyı kullanmış ve gole çevirmişti. Arda, istatistiğiyle Avrupa'nın zirvesine çıktı.
5 golde katkısı var
Fenerbahçe'nin umudu Arda Güler, attığı goller ve yaptığı asistlerle kariyerini adım adım yukarıya taşıyor. Göztepe maçındaki penaltıda topun başına geçen ve bu sezonki 3. golünü atan Arda, kendi taraftarı önünde ise ilk kez gol sevinci yaşadı.
Arda, bu golle beraber toplamda 3 gol 2 asiste ulaşarak 5 gole katkı verdi.
Arda Güler bu sezon 10 maçta 225 dakika süre alıp 5 gole katkı vererek her 45 dakikada bir skora etki etmiş oldu. Avrupa'nın birçok yıldızını geride bırakan Arda, Benzema, Haaland, Mbappe, Ansu Fati ve daha birçok ismi geride bıraktı.
Dakika/gol katkısında Arda 45, Haaland 62.5, Benzema 63.5, Mbappe 70 ve Fati 71 ortalamalarına sahip.
En değerli oyuncular arasında ilk 10'da
Yeni sezonda Fenerbahçe kadrosunda ilk 11'de adapte edilmesi beklenen Arda Güler, geçtiğimiz haftlarda 17. yaşını kutlamıştı. Arda, Transfermarkt'ın "17 yaş altı en değerli futbolcular" listesinde ilk 10 içerisinde.
Genç oyuncu şu anda 2.2 milyon euro'luk piyasa değerine sahip.
Dünya devleri takipte
Arda Güler için Fenerbahçe'ye ciddi teklifler var. Premier Lig'den 2, Bundesliga'dan 1 kulüp Arda Güler için takipte. İddiaya göre o kulüpler, Bayern Münih, Chelsea ve Arsenal...
Arda, gole etki becerisinin yanında kilit pas ve tehlikeli pozisyon üretme oranlarıyla da Avrupa kulüplerini büyülüyor.