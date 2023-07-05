Arda Güler Real Madrid'te kaç numaralı formayı giyecek?

Posta.com.tr - Turcel Orman / Fenerbahçe, Arda Güler'i 20 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında dünya devi Real Madrid'e göndermek üzere. İspanyol basınındaki haberlere göre transfer her an açıklanabilir.

Arda Güler'in Barcelona'yı reddedip Real Madrid'in teklifin kabul etmesindeki en büyük detay ise kiralık olarak gönderilmek istememesi.

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Arda, Barcelona'nın kendisini 1 yıl Fenerbahçe'de oynatma planını kabul etmedi. Real Madrid'ten ise kiralık gönderilmeme konusunda özel talepte bulundu. Hatta Fenerbahçe'nin kiralama konusunda Real'i ikna ettiği ancak Arda'nın istememesi nedeniyle konunun ortadan kalktığı öne sürüldü.

Dolayısıyla Arda yeni sezonda Real Madrid kadrosunda olacak.

18 yaşındaki oyuncunun İspanyol ekibinde, Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı almadan önce giydiği 25 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

Arda ayrıca Milli Takım'daki ilk döneminde de 25 numarayı tercih etmişti.

Yıldız oyuncu 25 Şubat doğumlu olması nedeniyle bu sayıyı uğurlu olarak kabul ediyor.

25 numaralı forma Madrid ekibinde de boşta. İspanyol ekibi, Arda'ya bu numarayı vermek için Arda'nın adını B takımına da yazmak zorunda. La Liga kuralları gereği A takım oyuncuları 1 ila 23 arasındaki numaraları giyebiliyor.