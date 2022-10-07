Arda Güler'e 'Mehmet Karahanlı' göndermesi: En iyisi mi bilmiyoruz ama çok iyi!

Geçen seneden de az oynuyor

Arda Güler Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun çok şeyler beklediği bir isim olarak yoluna devam ediyor. Fenerbahçe'de geçen sezon İsmail Kartal, Arda'yı az oynattığı için eleştiriliyordu. Genellikle 20-30 dakika oyuna alınan Arda, bu sezon o süreleri de bulamıyor.