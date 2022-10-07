Arda Güler'e 'Mehmet Karahanlı' göndermesi: En iyisi mi bilmiyoruz ama çok iyi!
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler bu sezon önceki seneden de az süre bulabiliyor. Jorge Jesus'un henüz geniş süreler vermediği oyuncu, bulduğu kısıtlı şansları da iyi değerlendiriyor. Arda, dün akşam oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında da 6 dakikada izleyenleri büyüledi.
Geçen seneden de az oynuyor
Arda Güler Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun çok şeyler beklediği bir isim olarak yoluna devam ediyor. Fenerbahçe'de geçen sezon İsmail Kartal, Arda'yı az oynattığı için eleştiriliyordu. Genellikle 20-30 dakika oyuna alınan Arda, bu sezon o süreleri de bulamıyor.
Şansını iyi kullandı
Jorge Jesus yönetiminde bambaşka bir yapıya bürünen Fenerbahçe'de Arda Güler de dışarıda kalanlardan oldu. 5-10 dakika gibi az süreler verilen Arda, bu kısıtlı zamanlarda kendini göstermeye gayret ediyor ve bunu da başarıyor.
5 dakikalık sihir
Dün akşam AEK Larnaca ile oynanan Avrupa Ligi maçının 87'nci dakikasında oyuna alınan Arda, 2 dakikalık uzatmayla beraber 5 dakika süre buldu. 5 dakikaya bir tehlikeli şut ve iki de şık çalım sığdıran Arda azıcık sürede bile herkesi büyüledi. Taraftar ise Jesus'a ise "Arda'ya neden daha fazla süre vermiyor?" siteminde bulundu.
"Çok iyi"
Maçın spikeri Alp Özgen ise Arda Güler hakkında, "En iyisi olacak mı bilmiyoruz ama çok çok iyi olacak. Helal olsun" diyerek Kurtlar Vadisi göndermesi yaptı.
Kurtlar Vadisi dizisinin karakterlerinden Süleyman Çakır, kendisine Mehmet Karanlı için "En büyük o mu?" diye sorulması üzerine "En büyük mü bilmiyorum ama çok büyük" cevabını vermişti.