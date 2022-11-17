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FutbolArda Güler'le ilgili bilinmeyen detay! Hocası Semih Şentürk açıkladı
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17 Kasım 2022 - 10:17Son Güncelleme:

Arda Güler'le ilgili bilinmeyen detay! Hocası Semih Şentürk açıkladı

Futbol

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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Semih Şentürk, Türk futbolunun altın çocuğu Arda Güler hakkında konuştu. Fenerbahçe'de antrenörlük yapan ve Arda ile de çalışan Şentürk, genç oyuncu ile ilgili bilinmeyen bir detayı açıkladı.

17 Kasım 2022 - 10:17 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Semih Şentürk, Milliyet Skorer TV'ye konuştu. 2 senedir sarı lacivertlilerde altyapı antrenörü olan Şentürk, son dönemin en çok dikkat çeken ismi Arda Güler'in de akademide hocalığını yaptı. Arda'nın bilinmeyenlerini anlatan antrenör sürpriz detaylar verdi.

3Arda hep çok istiyordu

Arda hep çok istiyordu

Fenerbahçe altyapısında hücum oyuncularıyla özel olarak ilgilenen Şentürk, Arda Güler'in antrenmanlarda her zaman kendini belli ettiğini söyleyerek, "Arda ile ilk çalışmamız pandemi döneminin başına tekabül ediyor; 2 seneye yakın oldu. Bireysel olarak forvet antrenörüydüm. Arda'ya da bakıyordum, çok yetenekliydi zaten. Ama Arda'da şu var, çok istiyordu. Hep belli ediyordu kendini" dedi.

4Ekstra antrenmanlar yaptı, kendinden büyüklerle oynadı

Ekstra antrenmanlar yaptı, kendinden büyüklerle oynadı

Arda'nın ekstra antrenmanlar yapmak için sık sık kendisine geldiğini söyleyen antrenör, "Her idmandan sonra "Hocam bireysel çalışalım, frikik atalım" diyordu. Hep çalıştık, ondan sonra bireysel özel çalışmalarla üstüne koydu. U19 finallerinde kendisinden 3-4 yaş büyük oyuncularla oynadı ve büyük başarı gösterdi. 2005 doğumlu ama 2000'lilerle oynarken hiç sırıtmadı" detayını verdi.

5Avrupaya gidecek

"Avrupa'ya gidecek"

Şentürk, Arda'nın Avrupa'ya gideceğine inandığının altını çizdi ve, "Arda hak ettiği yerde. İnşallah sakatlık geçirmeden üzerine daha çok koyar. Ben Arda'nın ilerleyen senelerde Avrupa'da oynayacağını gönülden inanıyorum" dedi.

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