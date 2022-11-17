Arda Güler'le ilgili bilinmeyen detay! Hocası Semih Şentürk açıkladı

Arda hep çok istiyordu

Fenerbahçe altyapısında hücum oyuncularıyla özel olarak ilgilenen Şentürk, Arda Güler'in antrenmanlarda her zaman kendini belli ettiğini söyleyerek, "Arda ile ilk çalışmamız pandemi döneminin başına tekabül ediyor; 2 seneye yakın oldu. Bireysel olarak forvet antrenörüydüm. Arda'ya da bakıyordum, çok yetenekliydi zaten. Ama Arda'da şu var, çok istiyordu. Hep belli ediyordu kendini" dedi.