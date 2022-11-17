Arda Güler'le ilgili bilinmeyen detay! Hocası Semih Şentürk açıkladı
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Semih Şentürk, Türk futbolunun altın çocuğu Arda Güler hakkında konuştu. Fenerbahçe'de antrenörlük yapan ve Arda ile de çalışan Şentürk, genç oyuncu ile ilgili bilinmeyen bir detayı açıkladı.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Semih Şentürk, Milliyet Skorer TV'ye konuştu. 2 senedir sarı lacivertlilerde altyapı antrenörü olan Şentürk, son dönemin en çok dikkat çeken ismi Arda Güler'in de akademide hocalığını yaptı. Arda'nın bilinmeyenlerini anlatan antrenör sürpriz detaylar verdi.
Arda hep çok istiyordu
Fenerbahçe altyapısında hücum oyuncularıyla özel olarak ilgilenen Şentürk, Arda Güler'in antrenmanlarda her zaman kendini belli ettiğini söyleyerek, "Arda ile ilk çalışmamız pandemi döneminin başına tekabül ediyor; 2 seneye yakın oldu. Bireysel olarak forvet antrenörüydüm. Arda'ya da bakıyordum, çok yetenekliydi zaten. Ama Arda'da şu var, çok istiyordu. Hep belli ediyordu kendini" dedi.
Ekstra antrenmanlar yaptı, kendinden büyüklerle oynadı
Arda'nın ekstra antrenmanlar yapmak için sık sık kendisine geldiğini söyleyen antrenör, "Her idmandan sonra "Hocam bireysel çalışalım, frikik atalım" diyordu. Hep çalıştık, ondan sonra bireysel özel çalışmalarla üstüne koydu. U19 finallerinde kendisinden 3-4 yaş büyük oyuncularla oynadı ve büyük başarı gösterdi. 2005 doğumlu ama 2000'lilerle oynarken hiç sırıtmadı" detayını verdi.
"Avrupa'ya gidecek"
Şentürk, Arda'nın Avrupa'ya gideceğine inandığının altını çizdi ve, "Arda hak ettiği yerde. İnşallah sakatlık geçirmeden üzerine daha çok koyar. Ben Arda'nın ilerleyen senelerde Avrupa'da oynayacağını gönülden inanıyorum" dedi.