17 Mayıs 2022 - 07:40 Son Güncelleme:
Arda Turan neden kadroya alınmadı? Torrent açıkladı ancak iddia başka!
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Galatasaray dün akşam sezonun son iç saha maçında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Galatasaray'da maç öncesi Feghouli ve Babel tribünlere veda etti. Veda etmesi beklenen bir diğer isim Arda Turan'dı; ancak Arda, kadroda olmadığı için bir nevi veda şansından oldu. Detaylar ise ortaya çıktı.
17 Mayıs 2022 - 07:40 Son Güncelleme:
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Torrent açıkladı
Arda Turan sezonun son iç saha maçında Domenec Torrent tarafından kadroya alınmadı. İspanyol hoca maç sonu sorulan Arda sorusuna, "Arda’nın kondisyon olarak oynama durumu yoktu, bu nedenle kadroda ona yer vermedik" dedi.
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Son antrenmana katılmamış
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberinde ise Arda'nın son antrenmana mazeret göstermeden katılmadığı ve bu nedenle Torrent tarafından kadroya alınmadığı bildirildi.
Haberde Arda'nın sessizliğinin sebebi ise "kaotik bir süreç yaşayan Galatasaray’da gündeme gelmek istememesi" olarak belirtildi.
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Kariyerini noktalayacak
Arda Turan'ın sezonun bitmesiyle beraber futbol hayatını noktalaması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun kariyerini bitirdikten sonra ne yapacağı merak konusu.
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