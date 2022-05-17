Arda Turan neden kadroya alınmadı? Torrent açıkladı ancak iddia başka!

Son antrenmana katılmamış

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberinde ise Arda'nın son antrenmana mazeret göstermeden katılmadığı ve bu nedenle Torrent tarafından kadroya alınmadığı bildirildi.

Haberde Arda'nın sessizliğinin sebebi ise "kaotik bir süreç yaşayan Galatasaray’da gündeme gelmek istememesi" olarak belirtildi.