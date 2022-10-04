Arjantin basınından bomba iddia: Icardi futbolu bırakabilir!

Konuştuğum kaynak, Mauro'nın kendisine Wanda'sız bir hayat düşünemediğini, ne kişisel ne de profesyonel olarak devam edebilmesinin mümkün olmadığını söylediğini bildirdi. Mauro, eşi ve çocuklarıyla sonsuza kadar aile olarak kalmak istiyor.