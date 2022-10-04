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FutbolArjantin basınından bomba iddia: Icardi futbolu bırakabilir!
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04 Ekim 2022 - 10:30Son Güncelleme:

Arjantin basınından bomba iddia: Icardi futbolu bırakabilir!

Futbol

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Galatasaray'ın PSG'den büyük umutlarla kiraladığı Mauro Icardi son günlerde psikolojik sıkıntılar yaşıyor. Eşi Wanda Nara ile ayrılan Icardi, Arjantin'e giderek eşini ayrılık kararından döndürmeye çalışmıştı. İkilinin son durumu net olarak bilinmezken, Arjantin basınından şoke eden bir iddia geldi.

04 Ekim 2022 - 10:30 Son Güncelleme:
2Bitkin ve perişan

"Bitkin ve perişan"

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki bitmek bilmeyen çalkantı sonrası Arjantinli çiftin ülkesinde sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Juan Etchegoyen yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin "bitkin ve perişan" olduğunu söylerek şu ifadeleri kullandı:

3Futbolu bırakmayı ciddi şekilde düşünebilir

"Futbolu bırakmayı ciddi şekilde düşünebilir"

Son dakika bilgilerim var. Mauro Icardi'nin çevresinden çok önemli bir kaynakla konuşmayı başardım. Mauro bitkin ve perişan. Wanda ile ayrıldıktan sonra geleceğiyle ilgili ciddi kararlar almayı düşünüyor. Futbolu oynamaya ara vermeyi ciddi şekilde düşünebileceğini söylediler.

4Sonsuza kadar onu istiyor

"Sonsuza kadar onu istiyor"

Konuştuğum kaynak, Mauro'nın kendisine Wanda'sız bir hayat düşünemediğini, ne kişisel ne de profesyonel olarak devam edebilmesinin mümkün olmadığını söylediğini bildirdi. Mauro, eşi ve çocuklarıyla sonsuza kadar aile olarak kalmak istiyor.

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