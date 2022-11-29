Artık seferi sayılır: Seferovic'in yeni durağı netleşiyor!
Galatasaray'ın Benfica'dan büyük umutlarla kiraladığı Haris Seferovic için artık ayrılık çanları çalıyor. Hem Galatasaray cephesi hem de Seferovic bu birliktelikten mutsuz. Kulüp maliyetten ötürü, oyuncu ise yedek kalması nedeniyle ayrılığa sıcak bakıyor. Seferovic'in yeni durağı da netleşiyor.
Galatasaray'da Haris Seferovic için umutlar tükendi. Lige takımın as forveti olarak başlayan İsviçreli oyuncu hem Icardi'nin gelişi hem de kendi performansındaki yetersizlik nedeniyle kulübeye çekilmişti.
Devamında da formasını geri almak için kayda değer bir çaba göstermeyen Seferovic artık yolcu.
Benfica'ya geri gönderilmesi planlanan Seferovic için en ciddi teklif ise ülkesinden geldi. İsviçre'nin Servette takımı, Galatasaray'da istenmeyen Seferovic'in durumu için hem Galatasaray'dan hem Benfica'dan bilgi aldı.
Sabah'taki habere göre, Servette Sportif Direktörü Philippe Senderos, İstanbul'a gelerek oyuncunun durumunu sordu. Senderos, pazar akşamı Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki basketbol maçını da yerinde takip etti.
Seferovic'in ocak ayında Galatasaray'a veda etmesi neredeyse kesinleşti. Teknik heyet de oyuncudan ekstra bir çaba göremediği için ayrılığa onay verdi. Okan Buruk, yeni bir forvet istiyor.