Artık seferi sayılır: Seferovic'in yeni durağı netleşiyor!

Galatasaray'da Haris Seferovic için umutlar tükendi. Lige takımın as forveti olarak başlayan İsviçreli oyuncu hem Icardi'nin gelişi hem de kendi performansındaki yetersizlik nedeniyle kulübeye çekilmişti.

Devamında da formasını geri almak için kayda değer bir çaba göstermeyen Seferovic artık yolcu.