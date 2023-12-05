Aslan'da iki veda, iki imza

Lig tarihinin en iyi başlangıcına imza atan Galatasaray’da ara transferde kadro güçlendirilecek. Sezon başında Tottenham ve Leipzig’den kiralan Ndombele ve Angelino ile yollar ayrılacak. Sol bekte sıkıntı yaşasa da Okun Buruk bu bölgede zaman zaman Kazımcan’ı kullanıyor. Son maçta burada Barış forma giydi. Bu durumda Angelino’nun bileti kesildi gibi.

Haberin Devamı

SCOUT EKİBİ HARIL HARIL

Bir başka hayal kırıklığı yaratan oyuncu ise Ndombele. Manchester United maçında ilk 11’de şans verilen Ndombele yine beklentileri karşılayamamıştı. Scout ekibi harıl harıl bir sol bek ve bir 8 numara arayışını hızlandırdı. En kısa sürede adaylar teknik direktör Okan Buruk’un onayına sunulacak.

ÇİLİNGİR HAKİM ZİYECH

Galatatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech, Manchester United’a attığı 2 frikik golü sonrası, Pendik ağlarını da yaklaşık 30 metreden havalandırdı. Faslı yıldız milli maçlar da dahil son 8 golünün 7’sini ceza sahası dışından attı. Okan Buruk artık, kapanan takımlara karşı bir ‘Çilingir’ kazanmış oldu.