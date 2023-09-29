Aslanda kadroya 'zor dönem' ayarı
İstanbulspor galibiyetiyle seriyi devam ettiren Galatasaray için zorlu 5 maçlık dönem başlıyor. Ligin formda ve sert ekibine karşılık teknik direktör Okan Buruk ideal kadrosuna dönüyor.
29 Eylül 2023 , Cuma 07:00
Stoperde Kaan Ayhan’ın yerine Davinson Sanchez, forvet arkasında Mertens’in yerine İstanbulspor maçında dinlendirilen Ziyech’in görev alması bekleniyor.
25 GÜNDE 5 MAÇ
Teknik direktör Okan Buruk, Ankaragücü maçıyla başlayacak, Manchester United, Antalya, Beşiktaş ve Bayern Münih ile oynanacak maçlara ‘kemik’ kadro oluşturmayı, en formda oyuncularla çıkıp, puanlar almayı planlıyor. 30 Eylül’de başlayacak zor seri 24 Ekim’deki Bayern Münih maçıyla bitecek.
GALATASARAY START ALIYOR
Galatasaray’da oyuncular yoğun maç temposuna girmeden önce dünü dinlenerek geçirdi. Sarı-Kırmızılı oyuncular bugün Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Okan Buruk’un Florya’da yapılacak taktik çift kalede ilk 11 tercihini kesinleştirmesi bekleniyor.