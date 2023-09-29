Aslanda kadroya 'zor dönem' ayarı

Stoperde Kaan Ayhan’ın yerine Davinson Sanchez, forvet arkasında Mertens’in yerine İstanbulspor maçında dinlendirilen Ziyech’in görev alması bekleniyor.

25 GÜNDE 5 MAÇ

Teknik direktör Okan Buruk, Ankaragücü maçıyla başlayacak, Manchester United, Antalya, Beşiktaş ve Bayern Münih ile oynanacak maçlara ‘kemik’ kadro oluşturmayı, en formda oyuncularla çıkıp, puanlar almayı planlıyor. 30 Eylül’de başlayacak zor seri 24 Ekim’deki Bayern Münih maçıyla bitecek.

GALATASARAY START ALIYOR

Galatasaray’da oyuncular yoğun maç temposuna girmeden önce dünü dinlenerek geçirdi. Sarı-Kırmızılı oyuncular bugün Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Okan Buruk’un Florya’da yapılacak taktik çift kalede ilk 11 tercihini kesinleştirmesi bekleniyor.