Aslan'da yeni yıl harekatı

Cim Bom’da Ziyech’in ödemelerde gecikme olmasıyla birlikte kriz başlamıştı. Hatta Ziyech’in Süper Kupa finalinin kadrosunda bu nedenle yer almadığı konuşuluyordu. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkılamaması mali planları bozdu. Kayıp, yaklaşık 12 milyon euro olarak hesaplandı.

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Sarı-kırmızılı yönetim kaynak yaratmak için oyuncu satmaya karar verdi. Bir yandan şampiyonluk için kadro kalitesini korumaya çalışırken, bir yandan da krizi gidermek için para arayışı başladı. Bu nedenle talipleri olan bazı oyuncuların ara transferde satılması düşünülüyor. Sacha Boey, Nelsson, Zaha ve Tete’ye talipler var. Bu futbolcular yüksek bonservis bedeli teklif edilirse satılacak. Ziyech’in ayrılmasıyla da önemli miktarda tasarruf yapılacak.

ÖNEMLİ PAZAR ARABİSTAN

Ziyech’in menajeri George Gardi, Galatasaray’a ayrılık taleplerini ilettiklerini ve sarı-kırmızılıların kendilerine zorluk çıkarmayacağını söyledi. Sezon başında Chelsea’den kiralanan Ziyech’in Ajax’a gitmek istediği öğrenildi. Ziyech, Cim Bom’da 14 maçta süre aldı, 4 gol atıp, 2 asist yaptı. Okan Buruk’un kadroda düşünmediği Nelsson’a ciddi teklifler var. Zaha için de Suudi Arabistan’dan gelen teklifler değerlendirilecek. Galatasaray’ın Nelsson ve Zaha için beklentisi 25 milyon euro civarında.

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SACHA BOEY 20 MİLYON EURO

Cim Bom’daki performansıyla piyasa değeri yükselen Sacha Boey’e ilgi büyük. Fransız sağ bekin yerini takım içinden doldurmayı planlayan Galatasaray, Sacha için 20 milyon euro gelir bekliyor. Sözleşmesini uzatmayan Sacha Boey de gitmeye sıcak bakıyor. Beklentileri karşılayamayan Tete’nin de özellikle Arabistan’dan taliplerinin olduğu, ara transferde gönderilebileceği belirtildi.

ZEKİ ÇELİK VE SALİH ÖZCAN TAMAM

Gidecekler gibi gelecekler için de harıl harıl çalışan Galatasaray’ın Salih Özcan ve Zeki Çelik için önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Sacha Boey’in yerine Roma’da fazla şans bulamayan Zeki Çelik tamam gibi. Mourinho’nun kadroda düşünmediği 26 yaşındaki oyuncu, yerli olması nedeniyle de Okan Buruk’un elini güçlendirecek. Cim Bom orta sahadaki boşluğu da Salih Özcan ile kapatmayı planlıyor. 25 yaşındaki oyuncu için kulübü Borussia Dortmund ile görüşmeler sürüyor.

ICARDİ İÇİN ZOR KARAR

Galatasaray’da yıllık maliyeti çok yüksek olan Mauro Icardi’nin de talipleri çok. Arjantin basını, Manchester United ve Tottenham dışında Arabistan’ın da Icardi için nabız yokladığını yazdı. Al Ahli ve Al Ittihad, sarı-kırmızılı ekipten randevu istedi. Galatasaray yönetimi ise şampiyonluk hesapları yapılırken Icardi’nin gitmesinin taraftarı çok kızdıracağını biliyor. Bu nedenle Icardi’nin satışı düşünülmüyor.

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