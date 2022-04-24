Atalanta'dan şaşırtan Merih Demiral kararı! 25 milyon euro...

3 milyon euro bedelle Juventus'tan kiralanan ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu olan Merih Demiral, Atalanta'da oldukça iyi bir sezon geçiriyor. Performansıyla birçok Avrupa devinin dikkatini çeken milli stoper, Atalanta'ya çok sayıda teklifin gelmesini de sağladı.

Atalanta, gelen teklifler karşısında Merih için kararını verdi: Bonservisi alınıp daha yüksek bir paraya satış yapılacak.