Atalanta'dan şaşırtan Merih Demiral kararı! 25 milyon euro...
Milli oyuncu Merih Demiral, İtalya'da Atalanta forması giyiyor. Bonservisi Juventus'ta olan Merih, sezon başında satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralanmıştı. Atalanta Merih için kararını verdi.
3 milyon euro bedelle Juventus'tan kiralanan ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu olan Merih Demiral, Atalanta'da oldukça iyi bir sezon geçiriyor. Performansıyla birçok Avrupa devinin dikkatini çeken milli stoper, Atalanta'ya çok sayıda teklifin gelmesini de sağladı.
Atalanta, gelen teklifler karşısında Merih için kararını verdi: Bonservisi alınıp daha yüksek bir paraya satış yapılacak.
Merih'in Atalanta'ya toplam bonservis maliyeti 28 milyon euro olacak. Ancak oyuncunun satışından 40 milyon euro civarında bir gelir edilmesi planlanıyor. Atalanta, bu banttak teklifleri değerlendirecek ve satışa izin verilecek.
Merih için özellikle Manchester United, Tottenham ve Everton'ın adları geçiyor. Olası bir İngiltere transferinde Türkiye Milli Takımı'nın 3 stoperi; Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Merih Demiral Premier Lig'de buluşmuş olacak.
Ozan Kabak sezon sonu Schalke'ye dönecek olsa da şu anda Norwich City forması giyiyor.
Merih Demiral, Atalanta formasıyla bu sezon 37 karşılaşmada görev yaparken 2 gol atıp 2 asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre Merih Demiral'ın piyasa değeri 30 milyon euro.