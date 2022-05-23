Atletico Madrid, Arda Turan'ı çağırdı! Emeklilik sonrası ne yapacak?

Altyapıda görev alabilir

Fanatik'in İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, Arda Turan'a Atletico Madrid'ten "altyapı antrenörlüğü" teklifi var. Gençlerle çalışması için çağrı yapılan Arda ise Galatasaray'dan gelebilecek herhangi bir antrenörlük, yardım hocalık gibi teklifleri dinlemeden karar vermek istemiyor.