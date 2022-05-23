Atletico Madrid, Arda Turan'ı çağırdı! Emeklilik sonrası ne yapacak?
Galatasaray'la olan sözleşmesi biten Arda Turan'ın futbolu bırakması bekleniyor. Sakatlık, formsuzluk ve kondisyon olarak büyük sorunlar yaşayan Arda, emeklilik kararı aldıktan sonra antrenörlük kariyerine başlayacak. Arda Turan'a eski takımı Atletico Madrid'ten teklif olduğu iddia ediliyor.
Altyapıda görev alabilir
Fanatik'in İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, Arda Turan'a Atletico Madrid'ten "altyapı antrenörlüğü" teklifi var. Gençlerle çalışması için çağrı yapılan Arda ise Galatasaray'dan gelebilecek herhangi bir antrenörlük, yardım hocalık gibi teklifleri dinlemeden karar vermek istemiyor.
Diego Simeone ile çalışmak istiyor
2011-2015 yılları arası formasını giydiği Atletico Madrid'te önemli başarılara imza atan Arda, İspanyol ekibinde büyük izler bırakmıştı.
Taraftarla arası hala iyi olan Arda, Atletico'ya dönme ihtimali olursa ciddi şekilde düşünecek. Diego Simeone'ye büyük saygı duyduğunu ve ondan çok şey öğrendiğini her fırsatta söyleyen Arda, Arjantinli hocaya yeniden çalışıp tecrübe edinmeye sıcak bakıyor.
Terim faktörü belirleyici olacak
Ancak özellikle Galatasaray'da olası bir Fatih Terim döneminde Arda Turan'a da görev düşmesi bekleniyor. Terim, takımdan ayrılmadan önce Arda'yı bir futbolcu gibi değil, yardımcı antrenör gibi kullanıyordu.