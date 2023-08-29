Futbol Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarının yayıncılarının yayıncıları netleşti
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Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarının yayıncılarının yayıncıları netleşti

Futbol

Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarının yayıncılarının yayıncıları netleşti

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor rövanş maçlarına çıkıyor. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, yarın Molde'yi konuk edecek. Twente - Fenerbahçe, Beşiktaş - Dinamo Kiev, Adana Demirspor - Genk maçları ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Avrupa'da tur mücadelesi veren 4 temsilcimizin yayıncıları belli oldu.

29 Ağustos 2023 , Salı 07:55

Avrupa'da ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor rövanş müsabakalarına çıkıyor. Rövanşta tur mücadelesi verecek olan ekiplerimizin maçlarının yayıncıları belli oldu.

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G.SARAY YARIN MOLDE'Yİ AĞIRLAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren Galatasaray, ilk maçta Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederken yarın Rams Park'ta rövanş maçına çıkacak.

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FENERBAHÇE TURA ÇOK YAKIN

Konferans Ligi'ndeki ekiplerimizden Fenerbahçe, ilk maçta Hollanda ekibi Twente'yi 5-1 mağlup ederken rövanş öncesi tura büyük oranda yakın.

Yine Konferans Ligi'nde mücadele eden ekiplerimizden Beşiktaş, Denimo Kiev'i deplasmanda 3-2 mağlup ederken Adana Demirspor ise deplasmanda Genk'e 2-1 yenildi.

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KONFERANS LİGİ RÖVANŞLARI 31 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rövanş maçları 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

İşte temsilcilerimizin play-off turundaki maçlarının yayıncıları:

Galatasaray-Molde karşılaşması EXXEN'de yayınlanacak.

Beşiktaş-Dinamo Kiev maçı TRT Spor'da yayınlanacak.

Twente-Fenerbahçe maçı ise S Sport ekranlarında yayınlanacak.

Adana Demirspor-Genk karşılaşması TV 8.5 ekranlarında olacak.

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