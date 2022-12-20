Aylar önce gelmişti, yol göründü! Galatasaray'da sürpriz ayrılık

Gideceklerden biri

Galatasaray'da Okan Buruk, ara transfer dönemine kadar transfer yapılacak bölgeleri ve takımdan gidecek isimleri netleştirmeye çalışıyor. Ara transfere kadar 6 maça çıkacak olan Galatasaray, bazı isimlere son şansı verecek.

Ancak Buruk, sezon başında gelen Fredrik Midtsjö'den pek memnun değil.