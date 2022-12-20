Aylar önce gelmişti, yol göründü! Galatasaray'da sürpriz ayrılık
Galatasaray'da Okan Buruk ve ekibi, ocak planlaması için kararlarını veriyor. Takviye yapılacak bölgeleri ve ayrılacak isimleri netleştirmeye çalışan Buruk, sürpriz bir karar verdi. Sezon başında gelen isimlerden biri yolcu.
Gideceklerden biri
Galatasaray'da Okan Buruk, ara transfer dönemine kadar transfer yapılacak bölgeleri ve takımdan gidecek isimleri netleştirmeye çalışıyor. Ara transfere kadar 6 maça çıkacak olan Galatasaray, bazı isimlere son şansı verecek.
Ancak Buruk, sezon başında gelen Fredrik Midtsjö'den pek memnun değil.
3.5 milyon euro ödenmişti
Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray ile Midtsjö'nün yolları ayrılacak. Büyük beklentilerle transfer edilen ve "joker" görevi görmesi planlanan Midstjö'nün performansı beklentilerin altında kaldı.
3.5 milyon euro ödenen oyuncu, ocak ayında kiralık veya bonservisiyle gönderilecek.
Yeri hemen dolacak
Özellikle Hollanda kulüplerinin ilgi gösterdiği Norveçli oyuncunun da ayrılık halinde sorun çıkarmayacağı öğrenildi.
Galatasaray, Midtsjö'nün yerine ise Branco van den Boomen'i transfer edecek.
Boomen, geçtiğimiz gün Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaşan Toulouse forması giyiyor. Toulouse Başkanı ise Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli.