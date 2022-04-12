Başkaları atıyor onlar bakıyor: 80 maç 0 gol!

Fenerbahçe'nin mutlak hakimiyetinde geçen maç 2-0 bitti ve birçok otoriteye göre skor daha da farklı olabilirdi. Galatasaray'da derbinin faturası kimileri için Domenec Torrent'e çıkarken kimileri de için ise genel kadro kalitesiyle ilgiliydi.