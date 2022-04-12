Başkaları atıyor onlar bakıyor: 80 maç 0 gol!
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisindeki oyunun yankıları sürüyor. Mağlubiyetten çok oynanan futbol tartışılırken, takımın hücum adına hiçbir varlık gösterememesi asıl mesele. Yarı sakat olan Kerem Aktürkoğlu dışında herhangi bir hücum aksiyonu bulunmayan Galatasaray'da fatura orta sahaya kesildi. Sarı kırmızılılar orta sahadan neredeyse hiç gol katkısı alamadı.
Kadro kalitesi yetersiz mi?
Galatasaray için ligde kabus gibi geçen sezonda son bir avuntu kalmıştı: Fenerbahçe derbisinin kazanmak. Ancak sarı kırmızılılar mücadelenin başından sonuna kadar galibiyetten son derece uzak bir performans gösterdi.
Fenerbahçe'nin mutlak hakimiyetinde geçen maç 2-0 bitti ve birçok otoriteye göre skor daha da farklı olabilirdi. Galatasaray'da derbinin faturası kimileri için Domenec Torrent'e çıkarken kimileri de için ise genel kadro kalitesiyle ilgiliydi.
0 gol
Özellikle orta saha sorunu yaşadığı söylenen Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu bu sezon toplam 80 maç oynadı. İki oyuncunun da koca sezon boyunca golü bulunmuyor.
Taylan 38 maçta 0 gol 0 asistle oynarken Berkan ise 0 gol 2 asiste sahip.
Galatasaray'ın en skorer orta saha oyuncusu 5 gol 4 asistle Cicaldau.
Galatasaray'ın en parlak sezonlarında ise Melo, Selçuk gibi orta saha oyuncuları gol-asist istatistiklerinin toplamında çift haneli sayılara ulaşmıştı.
"Kadroyu Fatih Terim kurdu"
Sezona Berkan-Taylan orta sahasıyla başlayan Fatih Terim de eleştirilerden payını alıyor.
Özellikle sezon başındaki yapılanma ve buna bağlı gerçekleştirilen transferler eleştiriliyor. Burada da Fatih Terim ve Başkan Burak Elmas eleştirilerin odağındaki isim haline geldi.