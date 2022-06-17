Başkan adayıyla bozuşan Levent Nazifoğlu Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladı
Galatasaray'da Levent Nazifoğlu, ilk etaptaki başkan adaylarından Metin Öztürk'ün ekibinde yer almış ve spor şubeden sorumlu olmayı kabul etmişti. Sonraki süreçte Öztürk'le anlaşmazlık yaşayıp tartışan Nazifoğlu ekipten ayrılmıştı. Eski yönetici, Galatasaray'ın teknik direktörünün kim olacağını açıkladı.
Metin Öztürk'ün seçimden çekilmesine sebep olan tartışmanın baş aktörü Levent Nazifoğlu, Radyospor'a konuştu. Nazifoğlu, Dursun Özbek'in seçimi kazanma sebeplerine, Erden Timur'un başkanlık ihtimaline ve Galatasaray'ın muhtemel teknik direktörüne değindi. İşte o açıklamalar:
"Özbek eski sporcuların oyunu aldı"
Dursun Özbek'e hep beraber bir şans verdik. Eski sporcular olarak aramızda bir görüşme geçti ve yüzde 90'ımız Özbek'i destekledik. Florya projesi bizi ikna etti. Bazıları hayal olarak görse de uzun vadede 7-8 milyar liralık borç bu sayede kapatılabilir.
Dursun Özbek'e hep beraber bir şans verdik. Eski sporcular olarak aramızda bir görüşme geçti ve yüzde 90'ımız Özbek'i destekledik. Florya projesi bizi ikna etti. Bazıları hayal olarak görse de uzun vadede 7-8 milyar liralık borç bu sayede kapatılabilir.
"Erden Timur sonraki başkan olacak potansiyelde"
Florya projesi Galatasaray'ın geleceğini kurtaracak. Borçların kapanmasını sağlayacak ve bence gerçekleşmesi mümkün bir proje. Kolay değil ancak Erden Timur projeyi hedefler doğrultusunda yapabilirse bence gelecekteki Galatasaray başkanı olur. Bu projeyi yürütecek 3-5 kişiden biri Erden Bey.
Florya projesi Galatasaray'ın geleceğini kurtaracak. Borçların kapanmasını sağlayacak ve bence gerçekleşmesi mümkün bir proje. Kolay değil ancak Erden Timur projeyi hedefler doğrultusunda yapabilirse bence gelecekteki Galatasaray başkanı olur. Bu projeyi yürütecek 3-5 kişiden biri Erden Bey.
"Teknik direktör Marco Rose olur"
Fatih Terim'in bu dönem takıma dönmeyeceğini biliyorum. Bence yeni hoca Marco Rose olacak, tahminim bu yönde. Okan Buruk'un fazla şansı yok. Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek de Florya'da olacak ve onun gönlü yabancı teknik direktörden yana. Rose'un Galatasaray'a faydalı olacağını düşünüyorum.
Fatih Terim'in bu dönem takıma dönmeyeceğini biliyorum. Bence yeni hoca Marco Rose olacak, tahminim bu yönde. Okan Buruk'un fazla şansı yok. Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek de Florya'da olacak ve onun gönlü yabancı teknik direktörden yana. Rose'un Galatasaray'a faydalı olacağını düşünüyorum.
"Marcao ve Nelsson'dan büyük paralar beklemeyin"
Galatasaray'ın Marcao ve Nelsson'u çok büyük paralara satması imkansız. Yediği gol sayısına bakarsanız bunu söylemek mümkün görünmüyor. Somut bir teklif de yok zaten, menajerler bu söylentileri çıkarıyor.
Galatasaray'ın Marcao ve Nelsson'u çok büyük paralara satması imkansız. Yediği gol sayısına bakarsanız bunu söylemek mümkün görünmüyor. Somut bir teklif de yok zaten, menajerler bu söylentileri çıkarıyor.