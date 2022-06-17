Başkan adayıyla bozuşan Levent Nazifoğlu Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladı

Dursun Özbek'e hep beraber bir şans verdik. Eski sporcular olarak aramızda bir görüşme geçti ve yüzde 90'ımız Özbek'i destekledik. Florya projesi bizi ikna etti. Bazıları hayal olarak görse de uzun vadede 7-8 milyar liralık borç bu sayede kapatılabilir.